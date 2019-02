Puigdemont: "Sáenz de Santamaría no puede aguantarle la mirada a la verdad"

El expresidente catalán Carles Puigdemont, que hoy viajó a Zúrich (Suiza) para reunirse con autoridades locales, destacó que la exvicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría no supo "aguantarle la mirada a la verdad" durante su comparecencia en el juicio del procés.

"Desde hace dos semanas y hoy especialmente estamos asistiendo al verdadero naufragio de una rebelión, al naufragio de una causa que jamás se debería haber conducido a los juzgados", destacó Puigdemont a los periodistas, antes de visitar el Ayuntamiento zuriqués.

"Los señores del Gobierno español que desencadenaron esta dura represión que ha sentado personas en el banquillo de los acusados y nos ha enviado al exilio hoy no saben responder, entran en contradicciones", señaló el expresidente catalán, quien no comentó la comparecencia de Mariano Rajoy ya que ésta aún no se había producido cuando hizo esas declaraciones.

"Es de una gravísima irresponsabilidad que con esas bases tan débiles se haya mantenido 500 días en la cárcel a personas inocentes", afirmó Puigdemont, quien también comentó el hecho de que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, fuera anunciado el martes como cabeza del PSOE en las elecciones europeas.

"No lo interpreto como gesto de renovación del PSOE, eso seguro que no es, y tampoco como un premio a su labor en el departamento de Exteriores", declaró.

"Es evidente que su furor patriotero nacionalista español y el intento de construir una serie de 'fake news' alrededor del entorno del 'procés' le llevaron a un fracaso estrepitoso", valoró el expresidente de la Generalitat, huido a Bélgica desde hace casi año y medio.

"Lo que debería hacer (el PSOE) es intentar contribuir a poner nuevas voces que nos ayuden a combatir el riesgo que tiene Europa, que son los autoritarismos, la ultraderecha y estas amenazas autoritarias que pretenden socavar los valores de la democracia europea", concluyó el expresidente autonómico.

Puigdemont dará hoy una charla sobre el procés independentista catalán en un teatro de Zúrich y se reunirá con la comunidad catalana en esa ciudad, la más poblada de Suiza.