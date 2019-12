Puigdemont dice que la sentencia del TUE abre nuevas oportunidades y que es un asunto europeo que debe solucionar Europa

"El conflicto en Cataluña era y es un asunto europeo y debe, por tanto, resolverse en el marco europeo", ha declarado Puigdemont en una rueda de prensa conjunta con el exconseller Toni Comín, también eurodiputado electo en las pasadas elecciones de mayo, para valorar el fallo de la corte con sede en Luxemburgo.

A juicio de Puigdemont, la sentencia abre "nuevas oportunidades políticas" que deben aprovechar tanto el movimiento independentista como España y las instituciones europeas, a quienes ha invitado a "abandonar la represión" al primero y la "complicidad con ella" a las segundas.

Así ha pedido a la Unión Europea que asuma su responsabilidad e inicie el "camino de la mediación y de la negociación" para buscar una solución en este marco a la crisis en Cataluña.

También ha querido ensalzar el papel del Tribunal europeo como defensor de los valores europeos y ha arremetido contra el anterior presidente de la Eurocámara, el conservador Antonio Tajani, al que ha acusado de actuar de manera "vergonzosa" al impedirle la entrada a la institución y no reconocerle como eurodiputado electo.

Puigdemont ha apuntado sobre este asunto que espera que tras el fallo de Luxemburgo la nueva Eurocámara resuelva con celeridad la cuestión de las credenciales para que tanto él como Comín y Junqueras puedan tomar posesión de sus escaños cuanto antes.

El actual presidente de la institución, el socialista italiano David Sassoli, ha levantado ya el veto a los políticos independentistas para que puedan entrar como visitantes a las instalaciones de la Eurocámara desde la tarde del jueves y espera contar en breve con un dictamen de los servicios del Parlamento que explique cómo trasladar a la composición de la cámara la sentencia.

"Se cierra un ciclo que nos permitirá hacer política con más normalidad", ha apuntado en este sentido Puigdemont, quien ha pedido asumir cuanto antes el escaño y ha reclamado lo mismo para su exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, del que ha dicho que es "un eurodiputado secuestrado" por la justicia española.

Con todo, el expresidente no ha aclarado si el reconocimiento por parte de la Eurocámara como eurodiputado le bastaría para regresar a Cataluña, aunque ha dicho que "claro" que tiene "ganas" de ir a Cataluña y a Perpiñán, pero matizando que "eso no significa" que quiera mudarse allí. "No tengo alquilada ninguna casa en Cataluña Nord, pero no quiere decir que no vaya allí porque tengo ganas", ha apuntado.

"La posición de la sentencia es firme, hay inmunidad. Entiendo la trascendencia de ese hecho, el viajar no sólo a Cataluña sino a Madrid. No tengo ningún problema en ir a la Moncloa o la Zarzuela. Puedo ir con mucho gusto", ha ironizado.

En cuanto a cómo cree que afectará la sentencia del TUE a las negociaciones para la formación de Gobierno en España, Puigdemont ha asegurado que "no tiene efectos inmediatos" en la investidura puesto que el PSOE no ha pedido el voto a JxCat y la negociación "no existe".