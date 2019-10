Puigdemont elude abordar la violencia de estos días pero dice que ya avisó de encapuchados que arrancaban lazos

Puigdemont ha hecho estas declaraciones tras su salida del Palacio de Justcia belga a donde ha comparecido tras la euroorden activada contra él por el Tribunal Supremo tras dictar la sentencia del 'procés'. El expresidente ha explicado que se encuentra en libertad, sin nuevas medidas cautelares, y está a disposición de la justicia y de la policía belga.

"Condeno la violencia, pero no he estado en Barcelona, desde ayer por la mañana no he estado conectado", ha dicho en varias ocasiones el dirigente independentista preguntado por los periodistas sucesivas veces si condena lo que está pasando y cómo ve la actuación de los Mossos d'Esquadra. "El verano pasado ya empecé a denunciar la violencia, pero nadie me hizo caso, había gente encapuchada con armas blancas arrancando lazos amarillos", ha añadido.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))