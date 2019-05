Puigdemont rehúsa aclarar si irá a Madrid de resultar elegido eurodiputado

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y candidato de JxCat a las elecciones europeas, Carles Puigdemont, rehusó este lunes aclarar si irá a Madrid a recoger el acta de ser elegido eurodiputado en las elecciones europeas del próximo domingo, requisito imprescindible para retirar el acta.

"Si salgo elegido saldré elegido por el Parlamento Europeo (PE) y no por el Congreso de los Diputados, pero en cualquier caso seguro si soy elegido en el PE yo no entraré escoltado por policías en un vehículo policial y no seré devuelto a la cárcel", dijo Puigdemont en declaraciones a la prensa, en referencia a sus compañeros que sí están en prisión.

Preguntado sobre si se personará en Madrid a retirar el acta en caso de obtener escaño, dijo que habrá que fijarse en los "precedentes" y que en base a ellos, su equipo "tiene clarísimo a partir de qué momento opera la inmunidad".

"Cuando planificamos todo el proyecto político europeo también contemplamos esa eventualidad", dijo Puigdemont, que todo lo que han organizado ha salido bien hasta ahora y confió en que eso también salga bien.

Añadió que su equipo "tiene claro cuál es el requisito" para que el "pueda ser y ejercer de parlamentario europeo y eso depende de que el domingo la gente vote".

Puigdemont se declaró "impactado" por las imágenes de los cuatro presos independentistas electos en el Congreso (Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, de JxCat) y de Raül Romeva, elegido senador, al presentarse escoltados para llevar a cabo los trámites que les permitirán tomar posesión de sus escaños en el Parlamento.

"Confirma que son presos políticos, porque las ideas que les han llevado a ser diputados y senadores les han llevado también a ser encarcelados", dijo el expresidente de la Generalitat.

En Twitter Puigdemont dejó hoy el mensaje: "Bestial. Presos políticos acreditando su condición: entran en el Congreso elegidos para defender las mismas ideas por las que los tienen presos. Una vergüenza para unos, una dignidad inmensa para vosotros".

Los presos independentistas regresarán mañana a la Cámara para estar presentes en la sesión constitutiva.

Puigdemont y el conseller catalán de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, participaron hoy en una reunión con representantes de EDRI, una asociación de organizaciones europeas de defensa de los derechos digitales.

Puigneró dijo que desde Cataluña se está elaborando "una carta de derechos y deberes digitales" y que esa asociación "ha recibido bien" que haya un gobierno en la UE que esté "impulsando de forma efectiva" la defensa de esos derechos.