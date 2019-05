Puigdemont aprovecha el vídeo en el debate para pedir el voto para explicarse internacionalmente

Lo ha dicho en un video emitido pasada la medianoche del miércoles y que JxCat había pedido a TV3 incluir en el debate de candidatos emitido hasta pocos minutos antes.

TV3 ha explicado al final del debate que su decisión es no emitirlo en este programa sino en los sucesivos espacios informativos de la cadena, como efectivamente ha hecho minutos después, durante un especial del canal 3/4 precisamente sobre el debate.

Puigdemont empieza el video --que preveía que se emitiera en el 'minuto de oro' final de cada candidato-- afirmando que éste "no es un debate normal" porque ni él ni el candidato Oriol Junqueras (ERC) han podido participar como cabezas de lista de sus respectivas candidaturas.

Ha acusado al Estado de que "una vez más, y ya van unas cuantas, ha interferido en el proceso democrático de unas elecciones", pero ha añadido que no conseguirán hacer que callen.

CONTRA EL MIEDO

"Pero, fundamentalmente, de lo que se trata es de que no consigan lo que, de hecho, querrían conseguir con toda esta represión, y es que vosotros no fuerais a votar" infundiendo miedo para que no se acuda a las urnas como sí se acudió el 1-O, ha añadido.

Por eso, ha pedido votar: "Por todos. Convirtamos cada minuto en la prisión y el exilio en un voto. Hagamos que haya un alud de votos" a favor de la libertad, de la democracia y de Europa.

"Europa es el espacio que me permite a mí ir recorriendo todos los países, visitar parlamentos, encontrarme con gente, ir a universidades, para explicar lo que está pasando", ha dicho.

"¿No lo quieren oír ellos? Pues lo haremos oír el doble, gracias a vuestra fuerza", concluye.