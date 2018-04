Puigdemont asegura que muchos ciudadanos de Europa "se sienten implicados" con Cataluña

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este lunes que muchos ciudadanos europeos "se sienten implicados" con Cataluña, en un mensaje dirigido a los participantes en un acto del Museu de Lleida a través del móvil periodista y abogada, Beatriz Talegón, que participaba en una mesa redonda en la que ha intervenido también la peridista Txell Bonet, pareja del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, del que ha recibido una llamada en el acto dándole recuerdos para los asistentes.

"Todos los ciudadanos de Europa nos sentimos implicados cuando los derechos fundamentales son atacados en cualquier lugar de la Unión Europea, ahora lo son en Cataluña y por eso mucha gente, muchos ciudadanos de Europa se sienten implicados directamente en lo que les estamos explicando", ha afirmado Puigdemont en la grabación, emitida durante la segunda de las mesas redondas organizadas por el museo en torno a la exposición Presos políticos en la España contemporánea, de Santiago Sierra.

"Seguid así, por favor, os necesitamos mucho, es el camino que nos tiene que llevar a la libertad, a la personal y a la colectiva, muchísimas gracias", ha concluido Puigdemont, en un mensaje que ha recibido los aplausos de los asistentes a la mesa redonda moderada por la periodista Anna Sáez.

En la mesa también ha participado Cassandra Vera, escritora y estudiante de Historia, que estuvo a punto de entrar en prisión por unos mensajes en Twitter sobre Carrero Blanco, y que ha insistido en que en España se está expandiendo la represión y ha afirmado que el Estado español "solo concibe la porra como modelo de represión".

Minutos antes, Talegón había sorprendido a los asistentes con otro mensaje grabado del diputado de ERC Gabriel Rufián, quien ha dicho que la defensa de la libertad es una lucha por la democracia que ha transcendido cualquier sigla y también una lucha por los derechos civiles de cualquiera que viva donde viva y sienta como sienta para finalizar con "¡Viva Cataluña libre!".

Txell Bonet ha contado que le hubiera gustado poner el manos libres de su teléfono para que los asistentes escucharan a Cuixart, pero que no podía hacerlo porque legalmente él solo se puede comunicar con su madre y con ella.

"Las cosas son así en siglo XXI y 2018, me hubiera gustado que lo escuchaseis, pero él tiene solo dos teléfonos autorizados que son el de su madre y el mío y eso quiere decir que se puede comunicar legalmente con su madre y conmigo no con 350 personas o los que seamos aquí", ha dicho.

Ha explicado también que agradecía las muestras de solidaridad que recibía, pero que le sabe mal que se dirijan a ella gente sufriendo: "Señoras que me hablan con pena me hacen sentirme incómoda, lo que quiero es luchar no llorar", ha afirmado.

Beatriz Talegón ha comenzado su intervención poniéndose una nariz de payaso como muestra de apoyo al concejal de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) Jordi Pesarrodona, y ha asegurado que la lucha por la libertad de expresión "no va de independencia, sino de democracia y de defensa de la república".