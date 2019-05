Puigdemont: "No vamos a entrar al Parlamento Europeo escoltados"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont aseguró este miércoles en un acto de campaña de Junts Per Catalunya-Lliures per Europa (JxCat) en Londres que, si es elegido eurodiputado en las elecciones del próximo domingo, no entrará "escoltado" al Parlamento Europeo (PE).

El político, huido de la justicia española por la organización del referéndum ilegal de independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017, se presenta como cabeza de lista de esa formación, seguido de los exconsejeros también fugados, Toni Comín y Clara Ponsatí, que le acompañaron hoy en el mitin en la capital británica.

Interrogado sobre el requisito de pasar por Madrid para jurar o prometer la Constitución para poder recoger el acta de eurodiputado si es elegido (como requiere la legislación española y tal y como recordó un reciente informe de los servicios jurídicos del PE), Puigdemont expresó su "absoluto convencimiento" de que ganarán si hay "algún intento de discutir lo que los electores decidan".

En ese sentido, pidió "interpelar al Gobierno español" a que responda "de forma explícita" si va a "respetar la inmunidad de los europarlamentarios", una inmunidad que, según el citado informe -elaborado a petición del presidente del PE, Antonio Tajani- no tiene efecto hasta que no se constituya la nueva Eurocámara el próximo 2 de julio.

Con todo, afirmó que si finalmente "existe alguna discusión" quien decidirá será el Tribunal de Justicia Europeo, algo que le da "mucha esperanza" porque, a su juicio, será "un árbitro independiente y no uno comprado".

"No vamos a entrar en el Parlamento Europeo escoltados -como hicieron esta semana los políticos presos catalanes que fueron escogidos diputados en las elecciones generales españolas del pasado 28 de abril- vamos a entrar como ciudadanos libres", aseveró.

Los españoles están llamados a las urnas este domingo para escoger quienes ocuparán los 54 asientos, de un total de 751, que están reservados para España en el Parlamento Europeo.

Según la última macroencuesta del CIS, JxCat obtendría un escaño en esos comicios.