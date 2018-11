Puigdemont espera que el PDeCAT asuma "sacrificios por el bien del país" y se sume a la Crida

En una entrevista de 'El Temps' recogida por Europa Press, explica que la Crida tiene que ser un actor que "fomente y estimule la unidad política" que quiere la mayoría de la gente en Catalunya, defiende.

En ese sentido, preguntado sobre qué espera del PDeCAT, ha dicho: "Que continúe fiel como siempre. El PDeCAT es espacio de aglutinación no sectaria de gente con ideologías diversas que comparten un objetivo común".

"Es el partido que ha sido capaz de asumir sacrificios y decisiones por el bien del país. Y no tengo ninguna duda de que continuará con esta tradición", ha dicho, aunque se ha mostrado comprensivo con las dudas que emergen desde el PDeCAT para decidir si se suman a su proyecto.

CONSELL PER LA REPÚBLICA

El expresidente ha defendido la creación del Consell per la República, órgano que dirige desde Waterloo (Bélgica), porque considera que, ahora mismo, "el Parlament no es libre para hacer un debate sobre el proceso constituyente".

"Ni siquiera tiene la libertad de plantar cara a un juez prevaricador como es el señor Pablo Llarena. Nosotros podemos y tenemos que entrar en este debate sin miedo", y ha añadido que el Consell per la República es un órgano legítimo porque surge del pacto de investidura entre JxCat, ERC y la CUP.

También ha asegurado que el Consell per la República siempre se llamó de ese modo y no Consell de la República porque, pese a ser denominado así por sus impulsores, "el acuerdo firmado siempre habla de Consell per la República".

Puigdemont argumenta que Catalunya "hoy no es una república reconocida" entre otras cosas porque no se lo han pedido a ningún Estado, y para él todavía está en camino de ser reconocida como tal.

Así, considera que el Consell per la República "es clave, un instrumento de confrontación persistente e inteligente con el Estado".

LETRADOS DEL PARLAMENT

"A nosotros no nos pueden suspender, ni aplicar el 155, ni enviar a la prisión, ni hacer guerra económica ni esperar el informe servil de unos letrados del Parlament", ha dicho en alusión a los trabajadores públicos que dictaron un informe avisando de que no se podía investir a un presidente a distancia, telemáticamente, cuando JxCat quiso investir a Puigdemont.

Sobre aquel pleno de investidura con Puigdemont como candidato desde Bruselas del 30 de enero que no llegó a celebrarse, porque no acudió al Parlament a ser investido, el expresidente dice sentirse "decepcionado", pero tiene en cuenta las dificultades de la situación.

Preguntado por los motivos por los que no cumplió el compromiso electoral de volver a Catalunya, ha replicado: "Yo dije que volvería al Palau de la Generalitat como presidente y eso lo mantengo, pero para eso tengo que ser investido".

El Parlament, a instancias de JxCat, constituyó el lunes la comisión del Reglamento de la Cámara con la que el grupo de Puigdemont busca modificar la norma que rige el Parlament para poder investir a un presidente a distancia.