Puigdemont ve "inaceptable" que se le culpe del auge de Vox y mantiene su rechazo a apoyar los Presupuestos

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha considerado "vergonzoso y escandaloso" e "inaceptable" culpar a los independentistas del auge de Vox y ha asegurado que mantienen su rechazo a apoyar los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Es un poco vergonzoso y escandaloso que a las víctimas de la ultraderecha y del nacionalismo español se nos considere culpables", ha dicho Puigdemont en declaraciones a la prensa en la Casa de la República en Waterloo al término de su encuentro con el presidente del Parlament, Roger Torrent, al que se han sumado la delegada de Cataluña en Bruselas Meritxell Serrat y los exconseillers Puig y Comiín.

Puigdemont ha considerado "inaceptable" culpar a los independendistas catalanes del auge de Vox. "Nosotros hemos estado en primera línea de defesa contra el fascismo", remachado, al tiempo que ha culpado al rey Felipe Vi el 3 de octubre del "crecimiento de Vox".

El expresident catalán también ha mantenido el rechazo del PDeCAT a apoyar los presupuestos del Gobierno de Sánchez tras las elecciones andaluzas y ha rechazado especular por la posibilidad de que haya un Gobierno entre el PP y Vox en caso de adelanto electoral si cae el Gobierno por falta de apoyo a los presupuestos.

"Sí, evidentemente. No ha cambiado nada que nos invite a cambiar una posición que está políticamente muy bien argumentada", ha zanjado.

Puigdemont ha reiterado que "el tiempo se le ha acabado" y que "el crédito se le ha acabado al señor Sánchez" y ha lamentado que en su "receta para Cataluña" en su opinión "no hay nada nuevo". "Exactamente la misma versión que la receta del señor Rajoy", ha dicho. "Es hora de que ponga un proyecto sobre la mesa o evidentemente vamos a tener que concluir, nuevamente, que no tiene ningún proyecto político para Cataluña", ha remachado.

"Intentar resolver cuestiones tan complejas, y de tanto calado y de tanta trascendencia con los apaños típicos de cambio de cromos parlamentarios no está acorde con la transcendencia y gravedad de la situación", ha dicho.

Respecto a la posibilidad de que haya nuevas elecciones generales si cae el Gobierno por la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos, Puigdemont ha ironizado que no es "el presidente del Gobierno español" y por tanto no tiene "capacidad de decidir nuevas elecciones o no", algo que compete "siempre" a "los partidos que están en el Gobierno" y "las mayorías parlamentarias". No quiero entrar en especulaciones en un ámbito que no me compete", ha apostillado.

Torrent también ha dejado claro que "no se nos puede responsabilizar a los republicanos catalanes de la situación política que ha salido fruto de los resultados electorales en Andalucía" y ha justificado la falta de apoyo de "Esquerra y del conjunto de diputados independentistas" a los presupuestos del Gobierno porque "no ha habido hechos" para poner fin a la represión y para resolver la situación de los presos y exiliados. "Eso no lo hemos visto de ninguna manera", ha remachado.

NO SE SUMA A LA HUELGA DE HAMBRE

Puigdemont ha respaldado la huelga de hambre que emprendieron el sábado el líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, y el también exconseller Jordi Turull y a la que se han sumado también exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn, a los que ha trasladado todo su "apoyo", "comprensión, solidaridad y acompañamiento"

Aunque ha descartado sumarse a ella porque su "deber", ha dicho, es dedicarse "al máximo" en atender a los medios, dar conferencias en universidades y reunirse con políticos "para denunciar lo que está pasando" porque tiene "libertad" para luchar "en el exilio".

"Incluso arriesgando a ser detenido, como fue mi caso en Alemania. Este es nuestro deber", ha dicho, insistiendo en que iniciar una huelga de hambre "es un recurso básicamente de los pocos que tienen los presos políticos".