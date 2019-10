Puigdemont se manifiesta en Bruselas con 40 personas para reclamar su escaño

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont se unió este martes a una manifestación en Bruselas en la que unas cuarenta personas pidieron al Parlamento Europeo que otorgue las actas de eurodiputados a los tres políticos independentistas catalanes que lograron su escaño el 26 de mayo.

La concentración, organizada por el colectivo "Our Votes", se manifestó frente al Parlamento Europeo en Bruselas con una pancarta con el lema "No roben nuestros votos" para pedir que se entregue el acta de eurodiputado al propio Puigdemont, al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y al exconsejero Toni Comin.

"Estamos aquí para recordar que pese a que participamos hace unos meses en unas elecciones en las que sí había censo, sí había autoridad electoral independiente, donde sí participaron los contrarios a la independencia y donde recogimos más de dos millones de votos, nos dicen que esto tampoco vale", criticó Puigdemont.

Los tres políticos independentistas fueron elegidos en los comicios europeos de mayo pero no han asumido sus escaños porque España no les reconoció como eurodiputados al no personarse en Madrid para recoger el acta.

Comín y Puigdemont recurrieron al TJUE al entender que habían sido agraviados por una institución europea, mientras que en el caso de Junqueras, que está en prisión preventiva en España, fue el Tribunal Supremo español el que pidió a la corte europea que se pronuncie sobre el alcance de su inmunidad parlamentaria.

El expresidente de la Generalitat tildó la situación de "inaceptable" y afirmó que no dejarán de luchar por los derechos de las personas que les votaron, quienes, dijo, "están viendo vulnerados de forma irreversible sus derechos cuando el Parlamento Europeo ya ha empezado a funcionar sin los representantes que ellos escogieron".

En la manifestación de hoy estuvieron presentes los cuatro exconsejeros que huyeron a Bélgica con Puigdemont en octubre de 2017, así como el rapero español fugado a este mismo país Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, y varios eurodiputados simpatizantes con la causa independentista, como el irlandés del Sinn Féin Matt Carthy.