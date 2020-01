Puigdemont niega estar preocupado por un suplicatorio en el que ve "motivaciones políticas"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este jueves que no está preocupado por la activación del suplicatorio cursado por el Tribunal Supremo contra él y el exconseller Toni Comín, al tiempo que ha apuntado que están "preparadísimos" para afrontar los trámites de una solicitud en la que ve "motivaciones políticas".

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Eurocámara pocas horas después de que la institución activara el proceso del suplicatorio, Puigdemont también ha puesto en duda que el Tribunal Supremo sea el competente para emitir esta petición, ahora que ya no son diputados aforados del Parlamento, y se ha preguntado si el PSOE "va a votar como los fascistas de Vox".

"Cuando decidimos emprender este proyecto de candidatura europea, ya mucho antes de presentarla, ya teníamos una carpeta que se llamaba suplicatorio. Por tanto, estamos preparadísimos para este nuevo reto. Lo afrontamos conociendo cuál es el recorrido, cuáles son nuestros puntos fuertes y sabemos cuál va a ser la actitud de nuestros adversarios políticos", ha señalado.

Puigdemont ha afirmado que tiene "esperanzas" de ganar la votación del suplicatorio porque cuentan con "razones de fondo y de forma". En concreto, él y Comín argumentarán en el proceso que el Tribunal Supremo no es la autoridad competente para cursarlo porque ya no son aforados tras haber renunciado a su escaño en el Parlament catalán.

"Las autoridades españolas lo pueden aclarar sin vacilaciones o ambigüedades. La autoridad competente que puede o que debe cursar el suplicatorio en el Parlamento Europeo es el Ministerio de Justicia y aquí no se ha recibido ninguna carta del Ministerio de Justicia", ha explicado.

"Segundo, los diputados del Parlamento Europeo no somos aforados (...) Alguien se ha confundido ahí. La autoridad competente para poder emitir una orden de detención o pedir un suplicatorio no es el Supremo", ha añadido.

En su opinión, en España los defectos de forma lo son también de fondo porque "acaban violando derechos fundamentales". Preguntando entonces por qué entonces ha aceptado la Eurocámara tramitar el suplicatorio, Puigdemont ha dicho que "no puede hacer otra cosa": "No puede hacer ver que no ha recibido una carta, pero tampoco puede hacer ver que no ha leído nuestros argumentos", ha subrayado.

MOTIVACIONES POLÍTICAS

El expresidente catalán también ha recordado que el suplicatorio se produce en el marco de un caso en el que el partido Vox ejerce de acusación particular, un hecho que demuestra que esta solicitud se basa en "motivaciones políticas".

"Es evidente que estamos ante un caso político. La prueba es que un partido político fascista como Vox es acusación particular", ha justificado el líder independentista.

En este contexto, Puigdemont ha afirmado que por "coherencia" el PSOE debería "examinar muy bien" cuál es su posición de cara a las votaciones a favor o en contra de levantar su inmunidad como eurodiputados. "La pregunta es sin va a votar como los fascistas de Vox, si va a apoyar la persecución política que nos hace Vox", ha indicado.

El líder independentista también ha negado que el hecho de no pertenecer todavía a un grupo parlamentario, a la espera de la decisión final de Los Verdes/ALE, no les perjudicará en este procedimiento porque "los diputados no tienen más o menos derechos en función de si pertenecen a un grupo u otro".

Por otro lado, Puigdemont ha calificado como "intensa" su primera semana como eurodiputado en el Parlamento Europeo, cuyo edificio ha calificado de "un poco laberíntico". En esta línea, ha dicho que llevar "al corazón de Europa" el conflicto independentista demuestra "no es para nada doméstico".