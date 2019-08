Puigdemont ve "preocupante" una deriva "antipartidos" de la ANC en la Diada

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha dicho este jueves que sería "preocupante" una "deriva antipartidos" de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la convocante de la manifestación independentista de la Diada, el 11 de septiembre.

Así lo ha expresado en una entrevista en "El Punt Avui" después de que los exconsellers de ERC Josep Huguet y Anna Simó alertaran que barajan no acudir a la manifestación por el planteamiento de la ANC en contra de los partidos que no "prioricen" la independencia y en contra de una cabecera con líderes políticos.

"Si la ANC decide que no debe haber un espacio VIP, no me parece una tragedia, y sí que me parecería preocupante que hubiera una deriva antipolítica y antipartidos", ha señalado Puigdemont.

"No nos lo podemos permitir, porque nos necesitamos todos", ha añadido el líder independentista huido a Waterloo (Bélgica), que acaba de publicar el libro "Reunámonos", sobre la necesidad de que los partidos independentistas, principalmente JxCat y ERC, no tomen caminos separados en su aproximación al objetivo de la independencia.