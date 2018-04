Puigdemont reclama al Estado que permita la investidura de Jordi Sànchez

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha reclamado este sábado al Estado que permita la investidura del diputado de JxCat Jordi Sànchez como presidente de la Generalitat: "Ya no hay excusa posible".

En rueda de prensa en Berlín después de que ayer saliera de la prisión, ha defendido que Sànchez tiene "intactos" sus derechos y que la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU instando a España a garantizar sus derechos políticos avala que pueda ser investido.

Puigdemont ha pedido un cambio de actitud al Estado "si quiere comportarse como un estado de derecho" y ha señalado que la resolución de la ONU es una oportunidad para que el Estado refuerce su imagen exterior.

Ha acusado al Estado de bloquear la investidura y de intentar "subvertir los resultados y conseguir en los despachos y las cárceles lo que no han conseguido en las urnas".

Asimismo, ha criticado que, a su juicio, el Estado ha interferido en la política catalana al no permitir su investidura y la de Sànchez, y ha señalado que "ha impedido de manera ilegal el derecho a la participación" de diputados electos por la población.

"Tenemos que reclamar al Estado que cambie de actitud, que deje de entorpecer la responsabilidad del Parlament", ha añadido.

Puigdemont ha confiado en que los partidos independentistas lograrán la mayoría suficiente para investir a Sànchez y que el Estado aprovechará la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU para permitir su investidura.

"Sería un buen comienzo que con la excusa de la resolución de la ONU permitiera la investidura", ha sostenido.

NO RENUNCIARÁ A SU ESCAÑO

El también diputado de JxCat ha asegurado que no renunciará a su acta de diputado del Parlament para facilitar la investidura de Sànchez: "Yo no tengo por qué renunciar, a mi me escogieron los ciudadanos de Cataluña".

Ha afirmado que tiene los derechos como diputado "intactos" y ha recordado que ha presentado una demanda ante la ONU para defender sus derechos políticos, que, según él, también es una defensa de los derechos de los ciudadanos para escoger a sus representantes.

Preguntado por si plantea presentar su candidatura a la Presidencia de la Generalitat, ha explicado que el único escenario que contempla ahora es la investidura de Sànchez, aunque ha avisado de que no ha renunciado "a nada".