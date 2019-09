Puigdemont reitera que espera activación euroorden en cuanto haya sentencia

El expresidente de la Generalitat de Cataluña huido a Bélgica, Carles Puigdemont, reiteró este jueves en Bruselas que espera una activación de una euroorden en su contra, después de que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo español, situación para la que dijo estar "preparado".

Puigdemont, acompañado de dos de los exconsejeros huidos a Bélgica, Carles Comín y Lluis Puig, asistió al acto convocado por la oficina de la Generalitat en Bruselas con motivo de la celebración este miércoles en Cataluña de la Diada.

Poco antes del comienzo del acto y en un corrillo informal con periodistas afirmó que esperaba la activación de una euroorden "inmediatamente después de que se conozca la sentencia que debe emitir el Tribunal Supremo", situación para la que dijo estar "preparado".

Preguntado sobre qué resultado esperaba, Puigdemont no quiso entrar en detalles y se limitó a referirse a que la Justicia belga no entró en el fondo de la cuestión y que la Justicia alemana no admitió la solicitud española por rebelión.

La representante de la Generalitat en Bruselas, Meritxell Serret, pronunció un discurso íntegramente en inglés, excepto la bienvenida (catalán, español y francés), en el que apeló a los valores europeos del conjunto de los catalanes, y dijo que "queremos seguir trabajando como un socio proactivo en la construcción de le UE".

Serret hizo alusión a la "pacífica manifestación" de miles de personas en la celebración de la Diada de Cataluña ayer miércoles y proclamó la "legitimidad de defender un proyecto político, el derecho de autodeterminación".

En su intervención, Serret, también pidió una solución democrática "al conflicto abierto con el Estado Español" con la próxima sentencia del Tribunal Supremo.

Además, pidió la puesta en libertad de los políticos en prisión preventiva procesados por rebelión y sedición, afirmando que son acusados de "organizar un referéndum, de permitir un debate parlamentario y de participar en una manifestación pacífica", declaró.