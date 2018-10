Puigdemont reivindica "la victoria del 1-O" y pide no desviarse de la independencia

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha reivindicado este lunes "la victoria del 1-O" y ha pedido al independentismo no desviarse del objetivo de alcanzar la independencia de Cataluña.

En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter para conmemorar el aniversario del 1-O, ha sostenido que los catalanes se ganaron hace un año su derecho a la república y "el derecho de vivir en una democracia plena".

Por eso, ha llamado a no olvidar el 1-O y a persistir en la independencia: "No nos desviemos del único camino posible para vivir en una democracia plena: el logro de la república y su reconocimiento internacional".

"Pasarán los años, pasarán los gobiernos y caducarán los reyes, pero en la memoria de los catalanes se conversará intacta" su dignidad de posibilitar el 1-O y su indignación por la actitud del Estado para impedir la votación.

El expresidente ha defendido que el 1-O hubo un civismo que ha calificado de insobornable y que ha contrastado con "el estallido de violencia y miedo desencadenado por un Estado español cegado por la ira y la impotencia".

"Ese día el Estado hizo evidente su naufragio. Igual que lo hizo evidente una monarquía incapaz de asumir el papel que corresponde al papel de la monarquía de democracias europeas", ha criticado, y ha lamentado la situación de los presos soberanistas y de los dirigentes independentistas en el extranjero.

Ha insistido en que el 1-O se hizo sin violencia y que la voluntad del soberanismo fue hacerlo "de la manera más impecablemente democrática que se pudiera hacer".

Así, ha llamado a continuar sin violencia: "Si queremos continuar ganando es imprescindible que no nos desviemos y que sepamos evitar los intereses de parte y evitemos caer en las provocaciones de los adversarios de la soberanía de Catalunya".

"ESPÍRITU CÍVICO"

Puigdemont, acompañado de los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín, ha recibido en la Casa de la República de Waterloo (Bélgica) varias obras artísticas que conmemoran el referéndum del 1-O.

En declaraciones a los medios ha destacado que estas obras pretenden preservar la memoria del 1-O a partir de la cultura y el civismo, dos elementos que considera que fueron claves para hacer posible el referéndum.

"El 1 de octubre del año pasado no hubiera sido posible sin este espíritu cívico del cual participamos todos. Todo lo que tendremos que hacer no se puede hacer si no es de la misma manera", ha defendido.

Ha llamado a actuar "con espíritu cívico, solidaridad, fraternidad, encadenando tantas manos como sea posible para hacer el deseo colectivo del país: una república compartida con todos".