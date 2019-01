Puigdemont dice que hay "voluntad política" para su investidura a distancia

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, aseguró hoy que existe "voluntad política" para su investidura a distancia y que no ha percibido "ningún cambio" en ese sentido.

"Si el Parlamento de Cataluña, que tendrá la posibilidad eventualmente de investirme, lo hace, yo seré presidente de la Generalitat a todos los efectos. El problema no es ese, sino si hay o no la voluntad de hacerlo. Estoy convencido de que sí", dijo Puigdemont en una rueda de prensa.

En las últimas semanas Junts per Cataluña ha retomado la idea de intentar la investidura a distancia de Puigdemont, lo que obligaría al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, a dejar el cargo que asumió en mayo de 2018.

Preguntado por las declaraciones del presidente del Parlament, Roger Torrent, que recientemente señaló que solo avalaría la investidura telemática de Puigdemont si es una investidura "efectiva" pues no quiere generar "frustración", Puigdemont dijo no haberlas escuchado, pero se mostró convencido de que no se alejan de lo aprobado por el Parlamento de Cataluña.

Esa institución, recordó, apoyó la idea de una investidura a distancia, un apoyo en el que, señaló, "no ha habido cambios".

Por su parte, Torra dijo que sigue siendo un objetivo de Junts per Cataluña para esta legislatura la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat.

Puigdemont compareció junto con Torra después de una reunión en Bruselas con el grupo parlamentario de Junts per Catalunya para, entre otros asuntos, pasar revista a la agenda política en Cataluña y España, y hablar de la estrategia con vistas al juicio del procés.

Sobre ese proceso, Puigdemont señaló que "es una oportunidad para demostrar de qué va y de qué no va el juicio. No va de rebelión ni de ninguno de los delitos de los que se nos acusa, sino del 1 de octubre", dijo.

Por ello, añadió, permitirá "desenmascarar toda esta construcción falaz de unos delitos que no se han cometido".

En ese contexto, indicó que se quiere "afinar estrategias" para explicar "aún mejor" y "con más pedagogía" lo que se va a juzgar que, en su opinión, constituye una "vulneración de los derechos fundamentales".

Sobre el futuro juicio, el presidente de la Generalitat de Cataluña señaló, por su parte, que tendrá lugar probablemente a principios de febrero.

Puigdemont se refirió, por otro lado, a las próximas elecciones europeas y a las municipales de Barcelona e indicó que nunca ha descartado presentarse como candidato.

Según dijo, él ya participa activamente en las campañas electorales, al haber rodado unos sesenta vídeos con candidatos locales de Junts per Catalunya en distintos municipios para dar "apoyo explícito en las candidaturas europeas y locales".

Puigdemont rehusó aclarar en ese contexto si ha tanteado a la periodista y exasesora socialista Beatriz Talegón para sumarse a una candidatura soberanista para esas próximas elecciones europeas que se celebrarán el 26 de mayo.

"Surgirán bailes de nombres (...) algunos con fundamento y otros no", dijo Puigdemont, que pidió "prudencia" ante las informaciones que se están publicando e invitó a esperar al próximo 26 de enero, cuando tendrá lugar el congreso constituyente de la Crida, para "estar en condiciones de concretar la propuesta" de los próximos comicios.

El expresidente de la Generalitat habló por otra parte de la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso contra la decisión del Tribunal Supremo que ordenaba la suspensión automática de sus funciones y cargos públicos.

En ese contexto, confió en que la Corte adopte su decisión rápido, dada la "urgencia del caso", teniendo en cuenta que el mandato como diputado tiene una "duración limitada".

Por último, Torra se refirió a la huelga de taxistas en Barcelona y aseguró que "sigue al minuto" la situación, que esta misma tarde abordará el asunto con el conseller de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, y que está abierto a una reunión con los afectados para buscar soluciones.