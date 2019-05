Puigdemont:"En la Eurocámara no nos podrá suspender ningún juez prevaricador"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha aseverado este martes que si es elegido europarlamentario por JxCat el 26M "ningún juez prevaricador" lo podrá "suspender", a diferencia de lo que puede ocurrir con el senador y los diputados independentistas encarcelados.

"En el Parlamento Europeo no nos podrá suspender ningún juez prevaricador. No hay Pablos Llarenas que tengan el brazo tan largo y que llegue hasta la Eurocámara y diga: 'a este señor me lo suspende y al otro me lo aparta'", ha señalado en alusión al juez instructor del Supremo que suspendió a los políticos soberanistas presos.

Puigdemont lo ha dicho durante un mitin en Girona, en el que ha apostado por "llevar la voz del 1-O" y hacerlo por quienes "están callados", en referencia al senador republicano Raül Romeva y a los diputados Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull (JxCat).

El expresident ha asegurado también que si tanto él como los exconsellers Antoni Comín y Clara Ponsatí son escogidos el próximo domingo, podrán entrar "como ciudadanos libres" en el Parlamento Europeo, donde -ha dicho- "acudiremos por nuestro propio pie, nos moveremos libremente y nos relacionaremos con quien haga falta".

Además, ha pedido el voto para "defender más fuerte que nunca la voz del 1-O" y ha afirmado que así lo hará para contrarrestar la "obsesión enfermiza" de los "represores" y por "todos aquellos que no tienen voz porque los quieren condenados, encerrados y sin hablar".

"Por todos aquellos que no pueden tener voz y que los quieren silenciados, hemos de entrar (en la Eurocámara) fuertes para hacer evidente la anomalía del Estado español", ha resaltado.

Asimismo, ha abogado por que el resultado de las elecciones sea "nítido" y no suscite "dudas" para que la única interpretación posible sea que "el 1-O continúa ganando", lo que a su juicio provocará que "aquella Europa que no quería escuchar, no tenga más remedio" que hacerlo.

Visiblemente emocionado, Puigdemont, quien fue alcalde de Girona entre 2011 y 2016, ha admitido que tiene unas "ganas locas" de volver a su comarca, pero ha apostillado que entonces "no podría dirigirse al público libremente" como lo hace desde ahora Bélgica.

Por ese motivo, ha afirmado que "lo que conviene es salir de la zona de confort y adoptar un rol más activo, pero hacerlo en mejores condiciones" desde Europa.