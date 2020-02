Puigneró: "Ayer hicimos el 'Sit' y ahora hay que hacer el 'Talk"

El conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, ha asegurado este jueves que en la primera reunión de la mesa de diálogo entre gobiernos, en la que participó, se escenificó "el 'Sit' y ahora hay que hacer el 'Talk".

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, ha confiado en que el Gobierno ponga propuestas sobre la mesa, destacando que se han comprometido a ello.

"Cuando veamos qué propuestas tienen para solucionar el conflicto político, veremos si van de verdad o no en esta mesa", ha advertido Puigneró, pese a admitir que aún es pronto.

En la misma línea se ha pronunciado otra de las integrantes de la delegación catalana en esta mesa, la diputada de JxCat Elsa Artadi, que cree que ambas partes están muy lejos en el diagnóstico del conflicto

"Piensan que el día que salgan los presos el conflicto habrá terminado", ha sostenido en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, destacando también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede pensar que el conflicto se resolverá dando respuesta a los 44 puntos que le entrego al presidente de la Generaliat, Quim Torra.

PUIGDEMONT, SÀNCHEZ, JUNQUERAS Y ROVIRA

"La raíz del conflicto político es la voluntad del pueblo de Catalunya de expresarse para decidir su futuro", ha dicho la también concejal de Barcelona, tras explicar que están en contacto permanente con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; el presidente de ERC, Oriol Junqueras; el exdiputado de JxCat encarcelado Jordi Sànchez y la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira.

Preguntada por si ella podría ser la candidata de JxCat a la Presidencia para las próximas elecciones catalanas, ha asegurado que no se lo han propuesto: "No sé si se lo han propuesto a alguien o no. Ahora, primero, nos estamos ordenando como espacio".