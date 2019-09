Pujol (JxCat) tacha de "profunda decepción" la oferta de Sánchez a Podemos por su "incapacidad de diálogo real"

"Reiterar una vez más -no podemos expresarnos en otros términos-- la profunda y repetida decepción para la incapacidad de diálogo real de Pedro Sánchez, alguien que quiere el nuevo faro del socialismo a nivel europeo", ha señalado en declaraciones a los medios en Bruselas en el marco de la reunión de coordinación que tiene hoy y este miércoles el partido en la capital belga.

"La decepción es profunda porque detrás de un documento que habla de propuestas, no hay propuestas. Sánchez es un mago que pretende ser un Houdini de la situación política actual", ha añadido Pujol, quien ha acusado al PSOE de "genios" del marketing porque "ofrecen un diálogo que no es diálogo y propuestas que no son propuestas".

El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament se ha referido así al documento de 370 medidas que el PSOE ha presentado este martes con el objetivo de negociar un programa progresista con Podemos y desbloquear así la investidura de Pedro Sánchez.

Este texto contiene un "no" expreso a un referéndum de autodeterminación en Cataluña, aunque en esta ocasión no incluye la negación a la aplicación del artículo 155 de la Constitución de manera permanente, como sí hicieron en el programa electoral.

Pujol ha hecho estas declaraciones después de la primera sesión de debate entre diputados del Parlament y del Congreso y del Senado en Bruselas. En estas reuniones también participan el president de la Generalitat, Quim Torra, y el expresident Carles Puigdemont.

Hasta el momento de hablar con los medios de comunicación, en el encuentro sólo habían abordado el primer punto de la agenda, que versaba sobre cómo mejorar la coordinación entre los distintos grupos parlamentarios de JxCat con el objetivo de "actuar de forma coordinada" y "con un único discurso".

"Creemos en la unidad, es un gran valor del independentismo y de la sociedad catalana. Estamos dispuestos a ser de nuevo referentes en este discurso", ha explicado Pujol sobre una reunión en la que, hasta ese momento, no se había hablado, por ejemplo, de una posible investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat como respuesta a la futura sentencia del Tribunal Supremo.