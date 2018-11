Putin y Trump no se reunirán en París por cuestiones de agenda, según el Kremlin

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, no se reunirán en París el próximo 11 de noviembre, pero aprovecharán la celebración del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial para "ponerse de acuerdo sobre su próximo encuentro", informó hoy el Kremlin.

"A París acudirán muchos jefes de Estado y Gobierno que tendrán una agenda muy apretada, con muchos actos oficiales y protocolarios", dijo a medios locales el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Trump anunció ayer que "probablemente" no se verá con su homólogo ruso este fin de semana en París, y que el previsto encuentro entre ambos tendrá lugar en la cumbre del G20 en Argentina a finales de mes.

"Aún no hemos cerrado nada. No estoy seguro de que vayamos a tener un encuentro en París. Probablemente no", dijo Trump en declaraciones a los periodistas.

Según el portavoz del Kremlin, "efectivamente, se ha llegado a un acuerdo de que será complicado celebrar una cumbre" en París, pero ambos mandatarios se van a ver "de una u otra forma" para hablar de su próxima reunión, que posiblemente se celebrará en Buenos Aires, durante la cumbre del G20.

"Con toda seguridad ambos estarán en Argentina para el G20, por lo que se puede suponer con alto grado de probabilidad de que van a debatir precisamente esa posibilidad", agregó.

Putin y Trump coincidirán el próximo 11 de noviembre en París en los actos conmemorativos del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, invitados por el presidente francés Emmanuel Macron, y se había especulado sobre un breve encuentro bilateral en la capital francesa.

Ambos mandatarios se reunieron por vez primera en la anterior cumbre del G20, que tuvo lugar en julio de 2017 en Hamburgo, mientras celebraron su única cumbre un año después en Helsinki.

Previamente, el Kremlin ya había adelantado que en París los Putin y Trump no podrían tener una reunión larga, a diferencia del "prolongado y sustancioso" encuentro que se planea celebrar en Buenos Aires.