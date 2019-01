Querella contra Martín Villa por los sucesos de los Sanfermines de 1978

El colectivo Sanfermines 78 Gogoan ha presentado una querella contra el exministro del Interior Rodolfo Martín Villa, entre otros cargos públicos y mandos policiales, por su presunta responsabilidad en los incidentes registrados en las fiestas de Pamplona de 1978, en los que un joven murió de un disparo.

La querella, ha explicado en conferencia de prensa la abogada Lourdes Etxeberria, califica provisionalmente los hechos como un delito de lesa humanidad en concurso con un delito de asesinato u homicidio y otro de lesiones, y se dirige, además de contra el exministro, contra el gobernador civil de la época, un comisario de policía y diversos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Etxeberria ha señalado que en su momento se abrieron cinco sumarios por estos hechos, pero todos acabaron con el sobreseimiento provisional, lo que supone que no se considera el caso como "cosa juzgada" y por tanto pueden interponerse nuevas querellas, como la presentada este martes en el juzgado decano de instrucción de Pamplona.

En la querella se solicita al juzgado la práctica de diversas averiguaciones, como documentos que no se remitieron en su momento, la citación de testigos que no declararon y que se tengan en cuenta hechos previos a los incidentes que no se consideraron en 1978.

El portavoz de SF 78 Gogoan, Sabino Cuadra, ha recordado que el 8 de julio de 1978 la policía lanzó en Pamplona 5.000 pelotas de goma y 2.000 botes de humo y gas y, además de un fallecido por un disparo, hubo 11 heridos de bala y cientos de contusionados.

Esta actuación policial "premeditada", ha dicho, fue "un crimen de Estado", en el que "no hubo justicia alguna".

Fermín Rodríguez, hermano de Germán, el joven fallecido el 8 de julio de 1978, ha asegurado que lo ocurrido aquella fecha fue "un delito de terrorismo de Estado", que fue "premeditado", y ha denunciado que se trató de "un ataque absolutamente indiscriminado", en el que resultaron heridas y atendidas en los hospitales personas de 15 a 80 años.

Sin embargo, ha lamentado, "nunca nadie en el Gobierno nos ha dado una explicación" y los familiares y allegados de las víctimas "llevamos cuarenta años sin verdad ni justicia".