Quim Torra critica que se descontextualizan sus escritos: "Yo no soy racista"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado que se hayan descontextualizado textos publicados en artículos y mensajes de Twitter para hacerlo aparecer como un intolerante y un supremacista, adjetivos que ha rechazado: "Yo no soy racista".

Lo ha dicho este martes en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press en la que ha enmarcado sus valoraciones en textos periodísticos y en situaciones concretas "sacadas de contexto", como respuestas que dio a insultos al fallecido Moisès Broggi, ha dicho.

"Coja la obra de Josep Pla y busque extractos de Josep Pla y crearemos a un monstruo de Josep Pla", ha comparado, y espera que su acción como presidente demuestre su forma de pensar.

Preguntado por que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lo comparara con Vox, ha tachado las palabras del socialista de "un insulto terrible" y le ha exigido que se disculpe por equipararlo con un partido que cree fascista.

"En mi familia el fascismo nos ha hecho mucho daño y no puedo aceptar de ninguna de las maneras este insulto", ha dicho, aunque ha rechazado querellarse contra Sánchez porque quiere iniciar un periodo de diálogo y cree que denunciarlo lo dificultaría.

RAJOY MANTIENE EL MEJOR TONO

Le ha sorprendido la "agresividad" con la que se le ha dirigido el líder socialista y ha lamentado que los partidos que dan apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución se hayan constituido en un bloque granítico del que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es quien mantiene un mejor tono, según él.

Esa diferencia también la ha percibido en la actitud del PP en el Parlament, que ve diferente de la de Cs: "No diré que no tengan la misma dureza de fondo, pero al menos no tienen el tono insultante".

Ha rechazado dimitir por sus textos del pasado y ha lamentado que se hayan traspasado "líneas rojas" en la crítica al haber atacado a su familia y, en especial, a su hija, que nació con espina bífida, que ha asegurado que estudiará si son denunciables.