De Quinto acusa a Cs de "blanquear" los pactos de Sánchez con PNV y ERC solo para diferenciarse del PP

Mientras en el Congreso de los Diputados se celebra el debate sobre la sexta y última ampliación del estado de alarma decretado por el coronavirus, De Quinto ha escrito en su cuenta de Twitter que la prórroga "se sustenta en un acuerdo Gobierno-PNV-ERC... y Cs".

Según ha indicado, el Partido Nacionalista Vasco ha obtenido "privilegios" --menciona la cesión a Euskadi y Navarra de la gestión del ingreso mínimo vital--, mientras que ERC "consigue la mesa de negociación" sobre Cataluña entre el Ejecutivo central y la Generalitat.

"Y Ciudadanos, cuyos votos no son necesarios, lo único que hace es blanquear los dos acuerdos anteriores", ha afirmado el exdiputado de la formación naranja.

Esas dos demandas del PNV y ERC que el Gobierno ha aceptado y a las que De Quinto alude no forman parte de los pactos por los cuales estos dos partidos favorecerán la aprobación de la sexta prórroga del estado de alarma, uno votando a favor y el otro absteniéndose.

Mientras, estas y otras formaciones nacionalistas se han mostrado molestas por el último acuerdo de Sánchez con Cs, que prevé la inclusión, en el decreto ley de la prórroga, de "medidas de respuesta a la emergencia sanitaria iguales en toda España, ello sin perjuicio de la distinta progresión de las fases en los diferentes territorios".

Cs "APUNTALA" AL GOBIERNO Y SUS "CESIONES"

Pero el exportavoz económico de Cs en el Congreso considera que la estrategia de Inés Arrimadas --pactar medidas con el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos-- está ayudando "indirectamente" a "apuntalar a un gobierno que abiertamente apuesta por más cesiones y más privilegios a estos nacionalismos", pese a que Ciudadanos "nació para combatir las desigualdades que promueven los nacionalismos".

"Diferenciarse del PP no vale este precio, no lo vale", ha añadido De Quinto, que el pasado lunes, un día antes de que se anunciara el acuerdo suscrito con el Gobierno, instó a su antiguo partido a no respaldar de nuevo el estado de alarma porque se convertiría en "cómplice de las cesiones" al "nacionalismo insolidario" y favorecería "los privilegios por lugar de residencia" que dice combatir.

Marcos de Quinto anunció el pasado 19 de mayo que abandonaba Ciudadanos y renunciaba a su escaño en el Congreso porque no estaba de acuerdo con respaldar una nueva prórroga del estado de alarma. Desde entonces, ha ido mostrándose cada vez más crítico con la posición del partido naranja.