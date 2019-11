La RASD lamenta que España se deje engañar y dice que la alerta es injustificada

La República Árabe Democrática Saharaui (RASD) acusó hoy al gobierno español de dejarse embaucar por Marruecos y lanzar una alerta de seguridad "injustificada" sobre el presunto riesgo de un atentado de corte yihadista contra ciudadanos españoles en los campos de refugiados saharauis situados en la región desértica de Tinduf, en el oeste de Argelia.

En un comunicado enviado a Efe, La Rasd subraya que "resulta extraño y sospechoso" que la alerta se haya hecho pública inmediatamente después de una visita a Madrid del ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, quien este miércoles fue recibido en el Palacio de la Moncloa por el presiente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

"El Gobierno de la República Saharaui y el Frente Polisario expresan su profundo pesar y sorpresa por esta declaración sospechosa, porque la advertencia de no visitar los campamentos de refugiados saharauis no está justificada, excepto si hay razones políticas u objetivos que son el resultado de la sorprendente complicidad. No solo se dirige contra los refugiados, sino también contra el país de acogida de esos refugiados". afirmó.