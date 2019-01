RDC restablece la conexión a internet tras anunciar el resultado electoral

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) decidió hoy restablecer la conexión a internet, horas después de que el opositor Félix Tshisekedi fuera anunciado como nuevo presidente del país, informaron medios locales.

Tanto el envío de mensajes de texto como el acceso a la red estuvieron inhabilitados durante los 12 días posteriores a las elecciones del pasado 30 de diciembre, según el Gobierno, con el fin de evitar especulaciones y enfrentamientos.

El operador de telefonía móvil Africell, uno de los principales de RDC, ya se encuentra operativo, según el periódico local Politico, mientras que otros como Vodacom lo harán en las próximas horas.

La Comisión Electoral (CENI) proclamó hoy de madrugada, tras días de retraso, a Tshisekedi como vencedor de estos comicios con el 38,57 % de los votos, seguido del también opositor Martin Faluyu (34,86 %) y del oficialista Emmanuel Shadary (23, 84 %).

"Seré el presidente de todos los congoleños, (y) también de aquellos que no me hayan votado, pero no seré el presidente de una organización, de una tribu o de un partido, sino de las congoleñas y congoleños", afirmó Tshisekedi tras conocer su victoria.

Miles de congoleños celebraron hoy en las calles este nuevo inicio para el Congo, tras unos comicios atrasados durante dos años que estuvieron marcados por fallos técnicos, ausencias de nombres en algunas listas electorales y demoras en la apertura de colegios en feudos opositores.

A partir de hoy, los candidatos y partidos tendrán tres días para apelar estos resultados provisionales ante la Corte Constitucional, que a su vez dispondrá de otra semana para proclamar los resultados definitivos.