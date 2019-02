R.Unido considera "productiva" la reunión sobre el "brexit" de Barnier y Barclay

El secretario de Estado británico para el "brexit", Martin Callanan, calificó hoy de "constructiva" la reunión que mantuvieron el lunes el negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, y el ministro del Reino Unido para la salida de la UE, Stephen Barclay.

"Ayer mi ministro Stephen Barclay estuvo aquí con el fiscal general, (Geoffrey Cox) y tuvieron discusiones productivas con Michel Barnier (...) en busca de las garantías que el Parlamento necesita para que Gran Bretaña no quede atrapada de forma indefinida en la salvaguarda", declaró Callanan a su llegada a una reunión de ministros de los Veintiocho.

Tras el rechazo de la Cámara de los Comunes al acuerdo de retirada pactado entre la UE y el Gobierno del Reino Unido, los parlamentarios británicos exigieron al Ejecutivo renegociar la salvaguarda incluida en ese documento que pretende evitar la aparición de una frontera física en Irlanda.

De todas formas, la Unión Europea ha descartado en numerosas ocasiones reabrir el acuerdo de salida y solo contempla revisar la declaración política sobre la futura relación entre Londres y Bruselas.

Callanan, además, negó este martes que se vaya a pedir una extensión del artículo 50 del Tratado de la UE, que regula la salida de un Estado miembro, lo cual retrasaría la fecha del "brexit", y también descartó que su país vaya a participar en las elecciones a la Eurocámara del próximo mayo.

"La primera ministra ha sido muy clara al decir que pretendemos marcharnos el 29 de marzo, eso es lo que dice el artículo 50 y lo que señala nuestra legislación nacional", zanjó.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no cree, pero tampoco ve impensable, que Reino Unido participe en las elecciones europeas si el "brexit" sigue aplazándose.

"No me puedo imaginar que los británicos fueran a las elecciones europeas (...) pero tampoco lo puedo descartar", dijo hoy Juncker en una entrevista al diario "Stuttgarter Zeitung".

En cuanto a la posibilidad de que los británicos pidieran más tiempo, subrayó que es decisión de ellos y aseguró que si ese fuera el caso, nadie en Europa se opondría.

Este martes, Callanan reiteró el deseo de su país de abandonar la UE con un acuerdo y reconoció la necesidad de mantener más conversaciones con Bruselas "que van a tener lugar más adelante esta semana".

Sobre la salvaguarda, el secretario de Estado recordó que el club comunitario ha señalado en numerosas ocasiones que está pensada para ser temporal.

"Estamos buscando con ellos cómo podemos codificarlo en un modo legalmente vinculante que sea aceptable para nuestro Parlamento porque, en última instancia, necesitamos que el Parlamento esté de acuerdo con ello", asumió.

Pese a esas palabras, Bruselas rechaza incluir una fecha de caducidad a esa solución de emergencia para evitar una frontera física en Irlanda en el pacto de retirada.

Preguntado por si el Reino Unido seguirá realizando pagos al presupuesto comunitario incluso si el "brexit" se produce sin acuerdo, el político lo rechazó.

"No, si no somos Estado miembro, entonces no contribuimos al presupuesto europeo", dijo.