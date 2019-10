Rafa Mayoral sobre vídeo de Irene Montero: "No se aporta ningún dato nuevo"

El secretario de Relación con la Sociedad Civil de Unidas Podemos, Rafa Mayoral, ha asegurado este miércoles que en el vídeo difundido en Twitter por su compañera Irene Montero para denunciar una subida "abusiva" del alquiler a una familia en Barcelona "no se ha dado ningún dato que no fuera público ni se ha aportado ninguno nuevo".

La portavoz de Unidas Podemos ha colgado en sus redes sociales un vídeo sobre la "subida abusiva" del alquiler que va a sufrir una familia, en el que menciona el nombre y apellidos de la propietaria de la vivienda.

"Todos los datos eran públicos, no se ha dado ningún dato que no fuera público y que no estuviera ya circulando desde hace más de un año", ha asegurado el diputado de la formación morada.

Se trata de "una campaña pública de solidaridad con unas personas que se encuentran afectadas por un desahucio y una subida abusiva", ha alegado Rafa Mayoral, quien ha concretado que el objetivo del vídeo-campaña es "solicitar que no se produzcan" ese tipo de subidas en los alquileres y que, en este caso, alcanza el 30 %, lo que ha considerado como "una barbaridad".

Según el diputado de Podemos, esta situación "le está ocurriendo a mucha gente y tiene que haber una regulación legal", porque "no puede depender de la buena voluntad, están estrangulando a la gente trabajadora de nuestro país".