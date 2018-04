Rajoy saluda a Cifuentes al inicio de la Convención del PP en Sevilla

El jefe del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, ha saludado hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al inicio de la Convención Nacional que el Partido Popular va a celebrar durante el fin de semana en Sevilla.

Rajoy ha asistido a la sesión inaugural de esta convención y ha accedido al plenario de la misma acompañado de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno; y otros miembros de la dirección nacional de su partido.

Mientras se dirigía a su asiento, Rajoy ha ido saludando a otros dirigentes de su partido que ya se encontraban en el interior del plenario de la convención, entre ellos Cifuentes, y a quien ha besado.

Poco antes de la inauguración de la convención, Cifuentes ha comparecido ante los periodistas para ratificarse "punto por punto" en sus declaraciones en torno a la polémica sobre su máster.

Una comparecencia después de que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, explicara hoy que no existe registro del acta de la defensa de su trabajo de fin de máster y, por tanto, no podía confirmar que "haya tenido lugar".

Cifuentes ha asegurado que no va a dimitir de su cargo porque no ve razón para ello, no ha cometido ninguna ilegalidad ni ha mentido "absolutamente en nada".