Rajoy asegura que ETA no tendrá beneficios y ve indigno diferenciar víctimas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, garantiza que ETA no obtendrá ningún beneficio por desaparecer ya que se mantendrá la responsabilidad de sus delitos y considera "indigno" que, en su último comunicado, pretenda hacer distinciones entre víctimas.

Rajoy se refiere por vez primera públicamente al comunicado difundido por ETA la pasada semana en una entrevista en el diario balear "Última Hora" y en la que asegura que ese documento es "la constatación de su derrota".

"No consiguió ninguno de los objetivos que tenía, no ha obtenido ninguna ventaja por matar ni por dejar de matar y no conseguirá ninguna ventaja por desaparecer", recalca.

El jefe del Ejecutivo considera que ETA ha sido derrotada por el Estado de derecho y asegura que sus víctimas siempre estarán presentes.

"Todas ellas han sido golpeadas por su barbarie y es indigno que pretendan establecer distinciones entre unas y otras. Todas ellas merecen siempre nuestro reconocimiento y nuestro apoyo, por lo que han pasado y porque son el referente inexcusable de la victoria de la democracia sobre ETA", añade Rajoy.

Para él, ETA tiene que desaparecer porque ese es el único camino que le queda tras su derrota operativa y policial.