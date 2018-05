Rajoy ha hablado este martes con Garrido para desearle suerte y éste le ha prometido "trabajo y esfuerzo"

Así lo ha trasladado Garrido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde no ha querido desvelar demasiado el contenido de la conversación porque, pese a ser "política", tiene "carácter personal". "Permítanme que no la comente por discreción y lealtad", ha dicho.

Lo que sí ha desgranado el todavía consejero de Presidencia y Justicia es que le ha prometido "trabajo", que es lo que ha hecho "siempre", así como que le ha trasmitido que se esforzará por "recuperar la confianza de los ciudadanos", que está convencido que el PP logrará de cara a las elecciones de 2019.

Garrido, quien ha ironizado con que no hay persona "más evaluada" que él en los últimos días, ha tildado de "lógico" el tiempo que se ha tomado la dirección nacional para nombrarle. "Yo me lo hubiera tomado. Esta decisión no se toma en media hora, ni en dos días", ha dicho, para a continuación incidir en que está "profundamente agradecido" de la responsabilidad.

Así, ha vuelto a insistir en que él es "un disciplinado militante" y que cree que las decisiones de partido siempre se hacen atendiendo al interés general. En este sentido, ha celebrado, como ya hiciera este lunes, el nombramiento del presidente del Senado, Pío García-Escudero, como presidente del PP.

El presidente de la Comunidad en funciones ha señalado que se trata de una persona "con gran trayectoria y experiencia". Para Garrido, es la mejor elección posible para llevar las riendas del partido.

"Es una persona trabajadora y honesta", ha dicho. Según ha confirmado él mismo, ha podido intercambiar algunas palabras con García-Escudero, como también ha hecho, vía mensaje, con el nuevo secretario general del PP, Juan Carlos Vera. Con este último, mantiene "una buena relación y contacto a menudo".