Rajoy y Macri niegan validez a las elecciones venezolanas y piden una votación "sin aprovechar el hambre y la miseria"

"Hay que devolver la palabra a los venezolanos, sin cortapisas, sin amenazas y sin aprovechar el hambre y la miseria provocada por la incompetencia, o peor, para establecer regímenes clientelares", ha dicho Rajoy en rueda de prensa junto a Macri tras reunirse con él en la Casa Rosada en el marco de su visita oficial a Argentina.

El jefe del Ejecutivo español no ha hablado expresamente de no reconocer las elecciones venezolanas --el Gobierno ha dicho que quiere consensuar la posición con la UE-- pero sí ha dicho que se sumaba a las palabras de su anfitrión, que lo ha afirmado en varias ocasiones.

Rajoy ha apostado por "simple y llanamente dejarles elegir en libertad, como prevé su propia Constitución", y ha insistido en que quiere para los venezolanos lo mismo que para los españoles: libertad, progreso, estabilidad y bienestar. También ha remarcado que la crisis ha desbordado las fronteras y afecta ya a toda la región.

Por su parte, Macri ha avanzado que la Cumbre de las Américas que se celebrará el fin de semana en Lima tendrá como tema prioritario la situación de Venezuela, y que negará validez a las elecciones, se reclamará la liberación de los presos políticos y se establezca un "cronograma electoral", además de estudiar "medidas complementarias".

"No vamos a convalidar el resultado electoral del 20 de mayo, da igual la fecha porque no tiene ningún valor y da igual que el señor Maduro me insulte", ha añadido. A la Cumbre de las Américas irá por parte de España el secretario de Estado para Iberoamérica y el CAribe, Fernando García Casas.

Para Macri, hace mucho que el Gobierno venezolano ha dejado de respetar los derechos humanos y su "nivel de atropello" hacia los ciudadano es "tremendo".