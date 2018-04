Rajoy y Macri no reconocerán los resultados de las elecciones de Venezuela

El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, y el presidente argentino, Mauricio Macri, dijeron hoy que no reconocerán el resultado de las elecciones venezolanas, que se celebrarán el 20 de mayo, y señalaron que "la única solución" para Venezuela es "devolver la palabra" a los ciudadanos "sin amenazas".

"No vamos a convalidar el resultado electoral de mayo. No tiene ningún valor esa elección. Por más que el señor (Nicolás) Maduro me insulte, no lo vamos a reconocer como un presidente democrático, porque hace rato que no hay democracia en Venezuela", dijo Macri en una rueda de prensa junto a Rajoy tras una reunión bilateral en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino.

"Yo me sumo a esas palabras", añadió justo después Rajoy, que apostó por "devolver la palabra a los venezolanos, sin cortapisas, sin amenazas y sin aprovechar el hambre y la miseria provocada por la incompetencia o peor.. para establecer regímenes clientelares".

"Simple y llanamente dejarles elegir en libertad, como prevé su propia Constitución", subrayó Rajoy, para agregar que quiere para los venezolanos "democracia, libertad, derechos humanos, estabilidad, tranquilidad y progreso económico y social".

A su juicio, "el problema es de tal magnitud" que afecta "a toda la región y ha desbordado todas las fronteras".

Por su parte, el presidente argentino argumentó que comparte con su par español, lamentablemente, "una visión negativa" de lo que está sucediendo en Venezuela.

"Claramente en Venezuela hace rato que se dejaron de respetar los derechos humanos... el nivel de atropello con que ha actuado el Gobierno de Maduro con respecto a los ciudadanos es tremendo", consideró Macri.

Las elecciones presidenciales de Venezuela, pautadas por el Ejecutivo del país caribeño para el 20 de mayo, se celebrarán sin la participación del grueso de la oposición, que se niega a asistir a unas votaciones que considera serán fraudulentas.

"Desconocemos el resultado de la elección, que la harán en la fecha que se le ocurra pero que no es una elección democrática. Seguiremos reclamando una salida democrática para el pueblo venezolano", indicó Macri.

La oposición venezolana exige, para participar en las elecciones, un cambio de rectores del Consejo Nacional Electoral, ya que considera que los actuales son aliados del Gobierno, y que se permita la participación de los líderes antichavistas que han sido inhabilitados por organismos del Estado, entre otras condiciones.

El jefe de Estado argentino adelantó que en la Cumbre de las Américas que se celebrará esta semana en Lima se debatirá la situación de Venezuela "insistiendo en que la elección no tiene validez".

"Que se liberen presos políticos y que se establezca un cronograma electoral serio", señaló Macri respecto al debate en Lima sobre este asunto.