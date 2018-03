Rajoy insta al PDeCAT a formar un Govern legal con el que garantiza diálogo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha instado hoy al PDeCAT a terminar con el "espectáculo" que están protagonizando los independentistas catalanes y formar ya un gobierno de acuerdo con la ley y con el que ha garantizado que está dispuesto a dialogar.

Rajoy ha lanzado esta petición en la sesión de control al Gobierno del pleno del Senado en respuesta a una pregunta del portavoz del PDeCAT en la Cámara, Josep Lluís Cleries, quien le ha instado a abandonar "la vía de la represión y la judicialización" y caminar por la del diálogo directo con las instituciones catalanas.

El jefe del Ejecutivo, sin mencionar expresamente en ningún momento la propuesta de candidatura de Jordi Sànchez a la Presidencia de la Generalitat, ha recalcado que lo esencial es que se pueda formar un Govern que respete la ley y las decisiones de los tribunales.

"Háganlo. Pónganse de acuerdo, pero hagan un gobierno con arreglo a lo que dicen las normas que rigen un Estado de derecho y respetando la ley", ha apostillado para recalcar que, cuando eso ocurra, "entonces habrá diálogo".

Pero ha advertido de que lo que no puede aceptar es que se le quiera imponer algo ilegal.

Para el jefe del Gobierno, la recuperación de la normalidad pasa por formar un gobierno ya.

"Que lo formen ustedes. Un gobierno que tiene que atender lo que dice la ley y, a partir de ahí, empezamos a construir", ha proseguido antes de recalcar: "Para dialogar tiene que haber un gobierno que respete la ley y que tenga voluntad de hablar y no de imponer sus criterios y sus opiniones a los demás".

Tras subrayar que "el intento de coacción no forma parte del diálogo", ha reiterado que lo que él desea es que se respete la ley porque, si no, no hay democracia y no se garantizan los derechos de todos.

De la misma forma, ha pedido que haya instituciones al servicio de todos los ciudadanos y no a favor de un proyecto de ruptura, y ha rechazado los intentos de instalarse en "la ilegalidad, la unilateralidad, la imposición disfrazada de diálogo y el victimismo basado en falsos agravios".

Por su parte, Cleries ha lamentado que Rajoy use Cataluña para esconder la "parálisis" de su Gobierno y le ha reprochado que su único proyecto sea "frenar la libertad y someter" a esa comunidad.

Su intervención ha estado plagada de peticiones de diálogo frente a las que cree que el Ejecutivo central responde con "intervención y represión".

Tras insistir en que el Gobierno no asume el resultado de las últimas elecciones catalanas, ha señalado que "hoy no hay gobierno en Cataluña presidido por Carles Puigdemont porque en España no se respeta el mandato democrático de los catalanes".

A su juicio, tanto Puigdemont como Jordi Sànchez pueden ser investidos president porque son personas que tienen todos sus derechos y cumplen todas las condiciones exigidas, y la normalidad democrática supone votar al candidato propuesto por el Parlament.

En ese contexto, ha señalado que los candidatos se eligen por los votos de la ciudadanía y no por un juez y ha avisado de que Puigdemont "ni claudica ni se retira".

"Deje de esconderse detrás de tribunales y porrazos", ha pedido Cleries a Rajoy para lamentar después que se esté encarcelando "a personas pacíficas por sus ideas".