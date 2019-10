Rajoy pide a PP y PSOE seguir la senda de pactar los temas de Estado como hicieron desde 1992 con el modelo territorial

Así se ha pronunciado durante la presentación del libro del exministro Jorge Fernández Díaz 'Cada día tiene su afán' (Península), un acto al que han acudido el secretario general del PP, Teodoro García Egea; la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal; y la expresidenta del Congreso y actual 'número dos' de Pablo Casado en la lista de Madrid, Ana Pastor.

También han asistido a este acto la exministra de Empleo Fátima Báñez; la exministra de Sanidad y actual portavoz del PP en Bruselas, Dolors Montserrat; la exsecretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez-Castro; y el exportavoz de Exteriores del Grupo Popular, José Ramón García-Hernández.

Rajoy ha señalado que durante el Gobierno de Felipe González estuvieron "prácticamente un año reunidos" cada lunes en el Ministerio de Administraciones Públicas representantes de los dos grandes partidos. Por parte del PP, Jorge Fernández Díaz, Alberto Ruiz Gallardón y Rajoy mientras que la delegación socialista la componían José María Benegas, Abel Caballero, Paco Peña y José Manuel Echegaray.

El exjefe del Ejecutivo ha relatado que eran reuniones "alejadas de las presiones del día" y que compatibilizan en público con los "estacazos que recibía el Gobierno de España en el Parlamento". Sin embargo, ha subrayado que llegaron a un acuerdo sobre "un tema importante" y él vio claro que en los asuntos de Estado, como aprobar el Estado Autonómico, los modelos de financiación o aplicar el artículo 155 de la Constitución, son asuntos en los que "conviene que los dos grandes partidos que durante 40 años gobernaron en España se pongan de acuerdo".

También ha aludido a la crisis económica, con cinco años de crecimiento negativo, y ha dicho que espera que no vuelva a "repetirse nunca más". "Hemos tenido la suerte de que hay mucha gente que ha olvidado aunque lo que no conviene olvidar es las causas de la misma para no volver a repetirla y que no se haga realidad que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra", ha enfatizado.

Rajoy, que ha dicho que conoce a Fernández Díaz desde hace más de treinta años y han trabajado juntos en varios ministerios, ha mencionado también los "injustos ataques" que sufrió como ministro del Interior y ha señalado que "sin duda alguna tiene motivos para estar orgulloso y satisfecho" de su trayectoria política.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))