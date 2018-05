Rajoy tacha a Sánchez de inconstancia, incompetencia y daltonismo político

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha arremetido hoy contra el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a quien ha reprochado inconstancia, incompetencia, daltonismo político, querer denigrar la realidad española, y no comprometerse nunca ni hablar claro por "ambigüedad táctica".

En su réplica al candidato socialista durante el debate de la moción de censura del PSOE, Rajoy no ha ahorrado en descalificaciones contra Sánchez, quien cree que ha demostrado -con los apoyos que ha buscado "en su desesperación"- la inconsistencia de sus proyectos y propósitos.

Según Rajoy, el problema de Sánchez es que "no es claro sobre nada", que no tiene proyecto para España, y que "no puede tenerlo" porque actúa por "pura ambigüedad táctica".

"Pero cuando se gobierna hay que escoger para hacer cosas y no hacer otras cosas, todo a la vez no es posible pero en el papel cabe todo y en el suyo que es más amplio cabe todo y lo contrario", le ha echado en cara el presidente del Gobierno a Sánchez.

Le ha criticado además que no haya dejado pasar "ni una sola oportunidad" de poner "zancadillas al Gobierno" y no demostrar "ninguna capacidad de sacrificio de sus intereses personales y de su partido" para poner por delante los de los españoles.

Por ese interés "personal" Rajoy cree que Sánchez no convocará elecciones hasta que las encuestas mejoren y eso "puede ser nunca".

Rajoy ha recalcado la inconcreción y la inconsistencia que a su juicio tienen las propuestas de Sánchez, a quien ha acusado también de presentar un proyecto de "las tres D": "Desmantelamiento, demagogia y despilfarro".

Y si su candidatura sale adelante, Rajoy le ha preguntado a Sánchez con quién va a tratar la situación en Cataluña: "¿Con usted y sus socios o serán sus socios quienes lo traten con usted?, percibe el aroma del absurdo. No, no lo percibe, ese es el problema", ha lamentado Rajoy.

Así, ha recordado que Sánchez igual defiende una España plurinacional y el derecho a decidir que la igualdad entre los españoles, o apuesta por cambiar la Constitución, pero "nadie sabe para qué".

"Las leyes no se cambian con intenciones, deseos o ensoñaciones, se cambian con palabras que forman frases y sustituyen a otras palabras que forman otras frases y en ese proceso cambian los contenidos", le ha explicado al líder del PSOE.

"Usted es inconstante, no habla claro y sus planes cambian más que el famoso mapa de las isobaras", ha añadido.

Según Rajoy, Sánchez "no se da cuenta" porque se lo impide "su daltonismo político", "su incapacidad de distinguir lo que está bien de lo que está mal" y de "reconocer lo que tiene delante de los ojos".

"Para usted está todo mal, a lo mejor tiene un defecto en la vista y secuela de ello es su famoso No es No", ha ironizado el presidente para insistir que puede ser "daltonismo o mala fe" de Sánchez.