(7) Rajoy pregunta a Sánchez si apoyará las peticiones de Torra y éste responde: "hay territorios que se sienten nación"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha lanzado una batería de preguntas a Pedro Sánchez, entre ellas, qué va a hacer con la acusación de la Fiscalía contra los líderes independentistas de Cataluña, si va a apoyar el derecho a la autoderminación o si va a asumir las peticiones del presidente catalán Joaquín Torra. El dirigente socialista no ha dado respuesta concreta a las mismas alegando que no iba a permitir que nadie pusiera en duda la lealtad de Estado del PSOE y dejando clara su idea de que dentro de la nación española "hay territorios que se sienten nación".

Esta ha sido una de las muchas cuestiones que han centrado el debate sobre la moción de censura durante el rifirrafe que han mantenido Rajoy y Sánchez, salpicado de acusaciones mutuas de mentir y de deslealtad.

El jefe del Ejecutivo ha insistido al secretario general de los socialistas para que explicara su programa de Gobierno, tanto en la intervención inicial, como en las sucesivas réplicas posteriores, ya que no ha recibido respuesta en las intervenciones del candidato. Según Rajoy, esta es la segunda parte de la moción de censura, examinarse en la Cámara de lo que se quiere hacer en el Gobierno.

El presidente ha considerado el debate como una "oportunidad" para explicar a los españoles la "gran trampa" que está tratando de llevar a cabo Pedro Sánchez en el Congreso, a quien ha acusado repetidamente de intentar llegar a la Moncloa con atajos porque es incapaz de ganar unas elecciones. "Con esa aversión a pasar por las urnas sería muy negativo para España que esta moción saliera adelante", ha espetado.

"¿ORDENARÁ A FISCALÍA QUE RETIRE LAS ACUSACIONES CONTRA HUIDOS?"

Por ello, le ha cuestionado por cuál va a ser su política en Cataluña y en concreto, si va a ordenar a la Fiscalía que retire las acusaciones contra los políticos independentistas que están encarcelados o huidos; si va a asumir las peticiones de Torra; si va a apoyar el derecho de autodeterminación como le están pidiendo; si va a mantener el control económico de la Generalitat o si mantiene su palabra --dada en una entrevista en enero de 2018-- de que no se podía ir a una moción de censura con los que quieren romper España.

"Convendrá conmigo que no son cuestiones menores lo que le he preguntado", exclamó Mariano Rajoy, quien afirmó que "tenemos un problema" si el candidato tenía que preguntar a los de al lado para responder.

Pedro Sánchez no ha dado una respuesta concreta a estas cuestiones y ha pasado al ataque contra Rajoy culpándole de la situación en Cataluña por haber presentado un recurso en el TC contra el Estatuto catalán. "De esos polvos estos lodos", ha exclamado, para continuar afeando al líder del PP que pusiera en duda la lealtad de Estado del PSOE tras haber tenido la "enorme generosidad" de apoyarle con el 155 estando en la oposición.

SÁNCHEZ ACUSA A RAJOY DE CONFRONTAR TERRITORIALMENTE A ESPAÑA

El candidato socialista ha echado en cara a Rajoy su "estrategia suicida" para el país de "confrontar territorialmente" a España para llegar a la Moncloa y por el contrario, ha dicho que él dialogará con el nuevo Govern de la Generalitat y tenderá puentes "para salir de esta situación".

En este contexto, Pedro Sánchez ha expesado su convicción de que "dentro de la nación española hay territorios que se sienten una nación" y que todos pueden convivir juntos dentro de la integridad territorial. "Me puede dar lecciones de muchas cosas, pero de lo que no me va a dar lecciones es de defensa de mis país y de amor a mi país", ha añadido e incluso a acusado a Rajoy de usar el terrorismo "para encaramarse como presidente del Gobierno".

RAJOY: "CREE QUE CON ESTOS ANTECEDENTES LE PUEDEN TOMAR EN SERIO"

Rajoy le ha cuestionado también sobre cómo va a aplicar los Presupuestos Generales del Estado y si va a cumplir con los compromisos de la UE, ya que las enmiendas de Podemos --que le apoya en la moción-- suponían un incremento de gasto de 28.000 millones de euros.

La reforma de la Constitución que propone Sánchez ha sido otra de las cuestiones que ha traído Rajoy a colación, para dejar claro que por mucho que le ha preguntado nunca ha conseguido averiguar qué es lo que quiere cambiar. Y le ha interrogado, además, por cuál va a ser su política económica dado que, aunque se ha salido de la crisis, "aún hay nubarrones".

Entre otros aspectos, el presidente quería saber qué va a hacer Sánchez con el IRPF, Sociedades, Hidrocarburos y sobre todo, preguntó con quién va a gobernar, dejando claro que no le va a ser fácil, ya que gobernar con 134 diputados no ha sido fácil para el PP y ha puesto en duda que lo pueda hacer con 50 menos. "¿Los mercados le van a creer, la UE le va a apoyar?", ha preguntado Rajoy antes de concluir que el candidato socialista "miente más que habla".

Y para apoyar su acusación, Rajoy le ha recordado sus palabras contra Torra, en las que le acusaba de ser un racista y supremacista, un Le Pen, o de haber dicho que no estaba dispuesto a que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. "Cree que con estos antecedentes alguien se puede tomar en serio un gobierno como el que pretender formar", ha exclamado.

SÁNCHEZ DICE QUE EL PP NO ES CORRUPTO PERO RAJOY "ES EL CAOS"

Pedro Sánchez no ha entrado en las acusaciones de Mariano Rajoy, más allá de dejar claro que no está de acuerdo con las afirmaciones de Joaquín Torra o de prometer que va a cumplir con los compromisos de España con la Unión Europea, no sin antes recordar que tanto la Comisión como la AIREF han advertido de que las cuentas públicas españolas de 2018 pueden no cumplir el objetivo de déficit.

Pero sí ha insistido reiteradamente en que presentaba la moción por la limpieza de las instituciones y aunque ha admitido que "el PP no es un partido corrupto" y que no hay "ningún partido inmune a la corrupción", ha recalcado que Rajoy se tiene que ir porque la "vanalización de la corrupción es lo que daña los cimientos de la democracia".

El líder socialista ha sostenido que Rajoy se presenta como él o el caos, pero en su opinión, el presidente "es el caos" por no haber dimitido tras la sentencia de la Gürtell como hicieron, según ha dicho, los expresidentes andaluces Griñán y Chaves.

Le ha reprochado también que hayan pasado a decir de él que es un hombre de Estado a un enemigo del Estado, un vende patrias o un Judas y ha culpado al presidente de ser él el culpable de que el PSOE haya presentado una moción de censura. "La moción es usted quien la ha provocado" por no haber reaccionado ni asumido la responsabilidad por la corrupción, le ha espetado Sánchez.

En todas sus intervenciones, Sánchez ha insistido a Rajoy que dimita ya y pida perdón antes de encontrarse con la censura. "Si lo hace, esta moción habrá terminado", ha recalcado.

Sin embargo, Rajoy, lejos de dimitir ha preguntado a Sánchez cuál es su concepto del sistema democrático y por qué tiene que dimitir él que ha ganado tres elecciones seguidas, tiene la confianza de la mayoría de los ciudadanos y, hasta el momento, la del Congreso.

Según el jefe del Ejecutivo, a Sánchez le trae sin cuidado lo que diga la gente después de haber perdido en dos ocasiones seguidas las elecciones siempre con el peor resultado cosechado por su partido, de haber dimitido y haber vuelto sólo con el 50 por ciento del apoyo del PSOE. "Me da lecciones y el que tiene que dimitir es usted y además de manera irrevocable", le ha dicho antes de acusarle de querer enmendar la plana a los ciudadanos y de haberles presentado la moción a los votantes que no le eligieron.