Rajoy alerta de un Sánchez sin proyecto, incompetente y dudoso ante Cataluña

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha alertado hoy del riesgo de investir como presidente al líder del PSOE, Pedro Sánchez, porque asegura que "no tiene ningún proyecto para España", practica una "ambigüedad táctica", ha demostrado incompetencia y deja dudas sobre su actitud futura ante Cataluña.

Rajoy, en su respuesta a la intervención de Sánchez para defender la moción de censura presentada contra él, ha advertido además de que el candidato no está en condiciones de formar un gobierno estable, no tiene una idea de país y es un riesgo para la economía.

"No puede ser presidente porque no tiene el apoyo de los españoles y no ha ganado unas elecciones nunca", ha recalcado el jefe del Ejecutivo antes de acusarle de no hablar claro jamás.

Al respecto, ha señalado que "tan pronto habla de una nación como de un estado plurinacional, de una España unida como del derecho a decidir, de la igualdad de los españoles como de la necesidad de encaje de algunos y quiere cambiar la Constitución pero nadie sabe para qué".

"Usted piensa que se puede ser ambiguo, pero a España -ha añadido- no le conviene un presidente veleidoso, inconstante, que no habla claro porque sus planes cambian más que el mapa de las isobaras".

Por ello, ha exigido a Sánchez que aclare si va a pedir a la Fiscalía que retire las acusaciones contra los independentistas catalanes procesados por el Tribunal Supremo y si piensa "asumir las peticiones" que le hagan el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y los diputados que le apoyan en el Congreso, a cambio de su voto.

Y le ha reclamado que dijera ante el pleno si piensa apoyar el derecho de autodeterminación "que le piden algunos".

Unas preguntas a las que en sus sucesivas réplicas Rajoy ha afeado a Sánchez que no le haya respondido y de ahí sus dudas sobre la posición que puede mantener en torno a Cataluña.

Frente a la petición de dimisión que le ha realizado Sánchez, ha respondido que quien debe dimitir de manera irrevocable es el secretario general del PSOE por haber perdido las dos últimas elecciones

Para el presidente, el único objetivo de Sánchez es llegar al poder como sea, y una muestra clara de ello cree que ha sido su anuncio de Sánchez de que gobernaría con los presupuestos del Gobierno actual cuando antes les provocaban "urticaria".

Ante ello, ha admitido que puede ser consecuencia de que alguno de sus posibles apoyos se lo haya exigido.

Ha usado en ese momento la ironía para señalar que seguro que ha sido Podemos, partido que después de haber criticado duramente las cuentas del Estado ha dicho que se va a tener "que comer con patatas" sus críticas si prospera la moción.

Rajoy ha acusado también a Sánchez de camuflar sus intenciones porque pretende desmantelar toda la tarea del Gobierno actual y emprender el camino hacia la "ruina" de la que salió España, y de no convocar elecciones hasta que los sondeos mejoren si es que eso ocurre.

Para el presidente, los propósitos de Sánchez se resumen en la regla de "las tres 'D': "desmantelamiento, demagogia y despilfarro".

"Pretende poner a España al servicio de su campaña electoral", ha resaltado antes de advertir de que su programa de gobierno no depende de él y padece "daltonismo político".

Rajoy ha reiterado que Sánchez está intentando un chantaje con el lema "la corrupción o yo" y ha enumerado una serie de razones para rechazar que convenga a España como presidente.

Así, ha destacado su "conducta irreflexiva" al presentar la moción, su "irresponsabilidad" al no medir las consecuencias de la iniciativa y su "ejercicio tenaz de imprudencia, inoportunidad e indiferencia" para el bien común.

"Es imposible saber a qué atenerse con una persona dispuesta a paralizar la vida pública y poner al país al servicio de sus intereses particulares", ha añadido antes de calificar "increíble" su programa porque deforma la realidad.

Y ha proseguido: "Le urge denigrar la realidad española para hacerse indispensable, lo mismo que le urge magnificar hasta el delirio la corrupción para fundamentar su iniciativa purificadora".

"Necesita un dragón para poder presentarse como un San Jorge y esa es su tarea: fabricar un buen dragón", ha añadido antes de insistir en que la sentencia del caso Gürtel es una mera excusa para presentar la moción de censura.

Una moción que ha asegurado que es "una gran trampa", un "chantaje" y no va dirigida contra él, sino contra los españoles por no haberle apoyado en las urnas.

En consecuencia con todos sus argumentos, el presidente del Gobierno ha considerado que sería muy negativo para España que la moción de censura pudiera prosperar.