Rajoy, aplaudido por los suyos, reivindica el PP: "Cuando nos tocó gobernar, lo hicimos mejor que los demás"

"Me gusta estar aquí porque estamos en el inicio de la campaña. Ahora no soy candidato a nada, ni estoy en política activa, pero me importa lo que pasa en Galicia y España. Creo en mi partido y en sus candidatos. Cuando nos ha tocado gobernar, lo hemos hecho mejor que los demás. Y para eso estamos en política, para hacer las cosas bien", ha aseverado.

"Aquí se aguantó y se gestionó la crisis mejor que nadie", ha sentenciado el expresidente del Gobierno, en un acto en el que, lejos de la multitud habitual, los populares han reunido a unos 300 militantes y simpatizantes. Más de un millar siguieron su transcurso desde el canal de 'Youtube' y Rajoy recibió el calor de los suyos en su ciudad, en la que el BNG dirige el gobierno local y en la que, en su día, fue declarado 'persona non grata'.

Tras arrancar el acto el presidente provincial y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, Rajoy ha asumido el protagonismo en medio de un largo aplauso de los suyos, y tuvo que esperar para empezar una intervención en la que ha declarado su "orgullo" por ser del PP, partido en el que ha militado "en toda" su trayectoria política y al que debe "toda su trayectoria política".

Con Feijóo se ha comprometido a trabajar en la campaña "todo lo que se le pida" para contribuir a una cuarta victoria electoral con la que el dirigente de Os Peares lograría igualar la marca de Manuel Fraga y ha llamado al resto de populares a hacer lo mismo, y llevar a los ciudadanos a las urnas.

De Feijóo, ha destacado su gestión y ha puesto en valor que no sea "doctrinario" ni "sectario". Enfrente del liderazgo "responsable" de Feijóo, ha prevenido contra "aquellos tiempos para olvidar" del bipartito en Galicia, un bipartito, ha dicho, que se ha "multiplicado", ya que "se han dividido en dos partidos más.