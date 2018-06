Rajoy no asiste en el Congreso a la segunda jornada del debate

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, son los únicos miembros del Ejecutivo que no están presentes en la segunda sesión del debate de la moción de censura que ha presentado el PSOE y que hoy hará jefe del Ejecutivo al líder socialista, Pedro Sánchez.

La ausencia de Rajoy ha sido duramente criticada por la portavoz del PSOE en el Congreso Margarita Robles, que le ha reprochado su "falta de respeto institucional", y también por Pedro Sánchez en su réplica al portavoz del PP, Rafael Hernando.

Sí están en su escaño la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros María Dolores de Cospedal, Íñigo Méndez de Vigo, Alfonso Dastis, Rafael Catalá, Cristóbal Montoro, Juan Ignacio Zoido, Íñigo de la Serna, Fátima Báñez, Álvaro Nadal, Román Escolano y Dolors Montserrat.

No obstante, fuentes del Gobierno del PP ha garantizado que Rajoy acudirá a la votación que, según ha anunciado la presidenta del Congreso, Ana Pastor, no se producirá antes de las once de la mañana.

Además de diputados y senadores de todos los partidos, han acudido al pleno la presidenta de Baleares, Francina Armengol; alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el líder de 'los comunes' y de Podem, Xavier Domènech, o el exportavoz de CDC en el Congreso, Francesc Homs.