Rajoy visitará el ayuntamiento recuperado por el PP antes del mitin en Alicante

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, visitará mañana el ayuntamiento de Alicante, cuya alcaldía acaba de ser recuperada por los populares, antes de protagonizar un acto de partido ante más de un millar de militantes y simpatizantes.

Fuentes del PP han informado a Efe de que el presidente visitará por primera vez el consistorio, justo dos semanas después de que el popular Luis Barcala se convirtiera en alcalde a consecuencia de la renuncia del socialista Gabriel Echávarri, por su doble procesamiento por delitos de carácter administrativo.

En el ayuntamiento de Alicante, Rajoy firmará en el libro de honor y se hará una fotografía con la corporación municipal.

A continuación, el presidente de los populares se dirigirá al Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) para protagonizar un acto de apoyo al nuevo alcalde y donde también reivindicará que la lista más votada en las elecciones municipales obtenga la alcaldía.

Este es el caso de Alicante, donde en los comicios municipales de 2015 el PP fue la fuerza más respaldada al obtener 8 concejales, por 6 del PSPV-PSOE, Guanyar (EU-IU, Podemos e independientes) y Ciudadanos (Cs) y 3 de Compromís, aunque se quedó en la oposición por la formación de un tripartito de socialistas, Guanyar y Compromís, que sumaron 15 de los 29 ediles.

Tras la renuncia el pasado 9 de abril del socialista Echávarri, Barcala ha podido hacerse con la alcaldía al encabezar la lista más votada y gracias a que en la sesión de investidura la aspirante del PSPV-PSOE, Eva Montesinos, no llegó por un solo voto a la mayoría absoluta requerida, al abstenerse la no adscrita y ex de Podemos, Nerea Belmonte.

En el acto del ADDA, está previsto que antecedan a Rajoy en las intervenciones tanto el alcalde Barcala, como el presidente provincial del PP, José Císcar, y la líder del PPCV, Isabel Bonig.

En un comunicado, el secretario general del PP alicantino, Eduardo Dolón, ha destacado la "importancia" de la visita de Rajoy como "símbolo de que el PP considera Alicante como una capital de primer orden dentro de España y así la trata".

"El compromiso del Ejecutivo de Rajoy y el PP con la provincia de Alicante es innegable frente a la marginación que demuestra el Consell de Ximo Puig", según Dolón, quien ha recordado alguno de los proyectos que el Gobierno central pondrá en marcha próximamente, como las Cercanías entre la capital y Villena o la duplicación del acceso al aeropuerto.

También ha puesto de manifiesto que, la de mañana, será la tercera visita de Rajoy durante el presente mandato, tras la que efectuó al aeropuerto de Alicante/Elche con motivo del 50 aniversario y un acto de partido sobre autónomos en Elche.