Rajoy responde a Aznar: "El centro derecha no hay que reconstruirlo. El centro derecha es el Partido Popular"

Mariano Rajoy ha recogido el guante que le lanzó este martes el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y ha asegurado que no es necesario reconstruir el centro derecha porque "el partido de centro derecha es el Partido Popular".

"El centro derecha no hay que reconstruirlo. El partido de centro derecha es el Partido Popular, que tiene 137 escaños, más de 50 escaños que el segundo, que no es de centro derecha", ha asegurado Rajoy en una entrevista en Herrera en COPE preguntado sobre las polémicas declaraciones de Aznar.

Pocas horas después de que Rajoy anunciase su decisión de abandonar la presidencia del PP, el que fuera presidente del Gobierno entre los años 1996 y 2004 se ofreció para contribuir a la "reconstrucción de un centro derecha nacional que recupere sus señas de identidad y la conexión con el electorado". "Lo que estaba unido, ahora está dividido y además enfrentado. Está dividido lo que antes estaba unido", aseguró Aznar en la presentación del libro No hay ala oeste de la Moncloa del director de FAES, Javier Zarzalejos.

Según Aznar, "el centro derecha ha sido desarticulado" durante el mandado de Rajoy. Una situación que ha hecho al exdirigente popular dar un paso al frente para contribuir desde su posición para aportar "mayor estabilidad" y "seguridad" a los españoles. "Si se estuviese dispuesto a ello, desde mi posición actual y no desde ninguna otra, contribuiría con mucho gusto para que los españoles pudiesen tener esa mayor garantía de estabilidad y de seguridad en el futuro".

Tras recoger el guante de Aznar, Rajoy ha destacado que lo que deben hacer los popular es "seguir trabajando con intensidad, resolver bien el problema del Congreso y elegir un nuevo líder". Según Rajoy, ese es el reto que ahora debe afrontar el PP. Un reto que deben encarar los populares y en que su papel como expresidente "no es dar lecciones ni instrucciones": "Puede ocurrir que no me hagan caso o que dejen de tomarme en serio".

Rajoy ha descartado pronunciarse sobre quién prefiere que sea su sucesor al frente del Partido Popular y ha destacado que eso deberán decidirlo "los militantes" del partido. "Lo importante es que del congreso el partido salga unidos, es fundamental. El partido ha mantenido la unidad todas estos años en circunstancias enormemente difíciles y complicadas. Si se mantiene la unidad, las cosas van a ir bien", ha zanjado.