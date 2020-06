Rajoy destaca la "lección de serenidad" de Feijóo frente al Covid y que va a unir

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha destacado que el presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado una lección de "serenidad, tranquilidad y hacer las cosas bien" ante la pandemia de la Covid-19 y siempre apuesta por "unir" y no dividir.

Así que, según Rajoy, la decisión en las elecciones del 12 de julio está entre tener un presidente del Gobierno gallego "razonable, capaz, eficaz e integrador que representa a la gran mayoría de los gallegos" o un "bipartito para olvidar", como el que ya gobernó en Galicia, pero "multiplicado por dos" por los cuatro partidos de izquierda.

En un mitin en la plaza de toros de Pontevedra, en el que también ha participado el líder del PP, Pablo Casado, ante unas 350 personas más 800 que lo seguían por internet, Rajoy fue recibido por un largo aplauso en esta que es su "casa", tal y como él mismo ha resaltado.

Ante este foro ha asegurado que la mayoría de los gallegos sabe que Feijóo es el "mejor presidente que puede tener Galicia", incluso "algunos que no le van a votar", y ha instado a pensar en el futuro a la hora de ir a las urnas y apostar por un partido que ha demostrado que sabe gobernar ante las dificultades.

Un Gobierno gallego que ha sido "sereno en tiempos difíciles" como ante la pasada crisis y, ahora, ante la pandemia del coronavirus ha vuelto a dar "una lección de serenidad, tranquilidad y hacer las cosas bien, por eso podemos fiarnos del Gobierno que en estos momentos tenemos en Galicia", ha concluido Rajoy.

Ha puesto en valor que Feijóo no es un candidato que busque dividir a la gente, sino que apuesta "por la integración, por unir, por sumar, por resolver los problemas de todos y no por crearle a la gente más problema".

"No hace política doctrinaria ni sectaria porque no es doctrinario ni sectario y lo que debe hacer un Gobierno de la Xunta es gobernar para todos, y eso es lo que garantiza Feijóo", ha proclamado.

Y, además, Galicia "está mejor" con él como presidente, algo que "nadie o casi nadie discute" porque "son pocos los que no lo ven o no lo quieren ver", ha añadido.

Rajoy ha agradecido el largo aplauso que lo ha recibido cuando ha subido al atril, que ha sido preceptivamente limpiado, en una plaza que a diferencia de otros mítines del partido no estaba llena y mostraba un foso con público sentado en sillas separadas con la distancia interpersonal establecida ante la pandemia del coronavirus.

Ha manifestado que es "un honor" participar en este acto, como militante del PP, como gallego aunque no es "candidato a nada" ni está ya en la política activa. "Me gusta estar aquí porque me sigue importando lo que pasa en Galicia y en España y porque creo en mi partido", ha afirmado nada más empezar.