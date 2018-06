Rajoy presume de la disolución de ETA "sin negociar nada": "Otra calumnia que se agitó contra el PP"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha destacado este martes que durante su Gobierno se ha producido la "disolución" de ETA y ha recalcado que no se ha negociado "nada" con los terroristas a pesar de las "calumnias" que, según ha dicho, recibió su partido en ese sentido y que "hoy se revelan con su diáfana falsedad".

"¿Se hubiera producido de la misma manera si hubiéramos caído en la tentación de negociar como otros hicieron antes y cómo tantos nos pidieron ahora? Los propios terroristas lo dijeron. Este Gobierno nunca respondió a sus llamadas, nunca, jamás", ha afirmado rotundo Rajoy ante el Comité Ejecutivo Nacional en el que ha anunciado su marcha al frente del partido.

De la misma manera, ha rechazado de plano que el PP haya llevado a cabo un acercamiento de presos de ETA. "¿Es que acaso hemos procedido a un acercamiento de presos? Yo no, y no será porque no nos lo han pedido con insistencia. Nunca este Gobierno ha negociado nada con ETA. Otra calumnia que se agitó contra nosotros y que hoy se rebela con su diáfana falsedad", ha recalcado, en un mensaje dirigido a formaciones como Ciudadanos.

"NO SUCUMBIR A LOS CANTOS DE LAS SIRENAS"

Es más, ha dicho que tanto en este asunto del final de ETA como en el "famoso rescate" que se evitó se ha demostrado que "en ocasiones lo más difícil y lo más útil" es no moverse cuando no toca sino "quedarse quieto y mantener con rigor la posición" en la que se cree.

En el caso del rescate, ha recordado que también entonces había "voces" que le pedían a su Gobierno que se moviera. "Nos quedamos donde estábamos, no nos movimos y acertamos. Ya sé que esta reflexión no encaja en los tiempos líquidos que vivimos, pero es así desde que Homero describió a Ulises atado al mástil de su barco para no sucumbir a los cantos de las sirenas", ha exclamado, cosechando un fuerte aplauso.

Asimismo, Rajoy ha puesto en valor cómo un Ejecutivo del PP ha vivido un cambio "ordenado" en la jefatura del Estado -Juan Carlos I pasó el testigo a su hijo Felipe VI--. Según ha señalado, no se realizó de forma "traumática por primera vez en siglos" y "le tocó pilotarlo" a su Ejecutivo.