Rajoy garantiza que no va "a cambiar" los Presupuestos por transferencias

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado hoy que no va "a cambiar los Presupuestos por transferencias o competencias" y ha recalcado que es "absolutamente falso" que haya hablado "con nadie" del acercamiento de presos de ETA al País Vasco o de la caja de la Seguridad Social.

En la rueda de prensa que ha puesto fin a la VI Cumbre bilateral España-Turquía, ha desmentido así las noticias que hablaban de que el PNV reclamaba en contraprestación a su apoyo a los Presupuestos de 2018 la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social para el País Vasco o el acercamiento de los presos.

"Soy el presidente del Gobierno y algo tendré que ver en los Presupuestos. Absolutamente nadie me ha hablado ni de las prisiones, ni de la Seguridad Social", ha aseverado el jefe del Ejecutivo quien ha lamentado que se esté debatiendo "sobre una noticia que es absolutamente falsa".

Rajoy ha señalado además que "ver que partidos hacen análisis de cosas que no son verdad, realmente no dice nada bueno en favor de la política, en general".

Ha dicho que no está "negociando con nadie" los Presupuestos, que mañana pasan su primer trámite parlamentario con el debate de las enmiendas a la totalidad y que "hay partidos" -como el PNV al que no ha citado- que no las han presentado.

El Gobierno necesita el apoyo de Ciudadanos y el PNV para sacar adelante el proyecto de ley, al que han presentado enmienda de devolución PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCat, Compromís y EH Bildu.

El presidente del Gobierno ha confiado en poder aprobar los Presupuestos y se ha comprometido a estudiar las enmiendas parciales que, durante su tramitación, presenten los grupos.

Ha recalcado que son unos "buenos" Presupuestos, que incluyen la subida salarial de los funcionarios y un incremento de las pensiones y de la inversión, y ha hecho hincapié en que son "muy sociales" y "van a cumplir con Europa".

"Estoy contento de los Presupuestos que he presentado, intentaré sacarlos adelante", ha concluido.