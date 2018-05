Rajoy garantiza que no cambiará la política respecto a los presos de ETA

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que no se va a mover de la ley en cuanto a la política penitenciaria para los presos de ETA y ha negado que haya negociado este asunto con el PNV.

Rajoy, en una entrevista en Antena 3, ha considerado "un espanto" cómo surgen algunas noticias, porque a veces alguien dice algo y él tiene que estar explicando que no es verdad.

Eso es lo que ha ocurrido, según él, ante unas supuestas negociaciones con el PNV sobre el traspaso de la gestión de la Seguridad Social o el acercamiento de presos de ETA.

"No lo he negociado porque no me lo han pedido, y si me lo hubieran pedido, tampoco lo habría negociado. Yo -ha asegurado- sólo he negociado presupuestos".

En todo caso, ha recalcado que va a mantener la misma política antiterrorista que ha llevado a cabo desde que llegó al Gobierno porque considera que ha sido eficaz.

Para él, lo más importante es que ETA ha sido derrotada y ahora hay que cuidar a las víctimas, en cuyo contexto ha recordado que esta tarde se reunirá en el Palacio de la Moncloa con representantes de sus asociaciones.