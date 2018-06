Rajoy defiende su honorabilidad y la del PP y ve "un ejemplo de posverdad" las "mentiras" sobre la sentencia de Gürtel

"Ni el PP fue condenado penalmente por Gürtel ni el Gobierno tenían relación con el caso ni se habían eludido las responsabilidades políticas ni se puede decir que los españoles descubrieran súbitamente el escándalo", ha afirmado Rajoy en su discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, al que ha anunciado que deja la presidencia de la formación para que un congreso extraordinario en breve elija a su sucesor.

El presidente 'popular' ha asegurado que con la sentencia se ha producido una "descalificación falaz" de su persona y del PP, cuyo "buen nombre" siempre ha defendido. Ha reivindicado que deja el Gobierno tras aprobar "el paquete más exigente contra la corrupción" y que si nunca ha jugado "al y tú más" tampoco lo hará ahora que se despide. "No critiqué a ningún juez y no voy a hacerlo ahora, ni hablé del pasado y no voy a hacerlo ahora", ha añadido.

De nuevo en este asunto, como en el resto de los que ha tratado en su discurso, Rajoy ha dirigido sus críticas al partido de Albert Rivera, Ciudadanos, que encarna la "supuesta regeneración" pero "a base de juicios paralelos y de liquidar la presunción de inocencia de las personas".