Rajoy califica de "magnífico" el papel de Pablo Casado en el debate y lo da "absolutamente" por ganador

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado que el papel desempeñado por el candidato del PP a las elecciones generales, Pablo Casado, en el debate a cinco que organizó este miércoles la Academia de Televisión ha sido "magnífico" y que "ha estado estupendamente". Para Rajoy, Casado ha sido "absolutamente" el ganador de la confrontación televisiva.

Rajoy ha participado este martes en un paseo por el centro de la Ciudad del Lérez junto con miembros de la candidatura del PP por Pontevedra, como la cabeza de lista al Congreso, María Ramallo.

El exmandatario, de vuelta en la ciudad en la que creció, visitó un punto de reparto de propaganda electoral del PP en la plaza de la Herrería. Allí, se ha acercado a un puesto tradicional de un castañero que le entregó un cucurucho de castañas asadas.

Mariano Rajoy ha rememorado que "cuando estudiaba en el (instituto) Sánchez Cantón ya había aquí castañas", si bien "entonces hacía más frío", ya que la temperatura en esta jornada de noviembre ha sido "estupenda", ha añadido.

Además de mostrarse "muy contento" de volver a Pontevedra, ha recordado que pasó "40 años largos viviendo" en una ciudad a la que regresa "a menudo". Además, Rajoy ha vaticinado que el Pontevedra CF, que milita en la Segunda División B, va a "subir a Segunda A" tras el reciente cambio de entrenador.

FEIJÓO

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, se ha sumado a la comitiva una hora después para acompañar a Rajoy durante una pausa en una cafetería antes de emprender la ruta al mitin previsto en Vigo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Núñez Feijóo se ha mostrado partidario de "cambiar el gobierno de Pedro Sánchez" argumentando que "en este momento los datos del paro son suficientemente contundentes".

En cuanto al debate, el titular del Ejecutivo autonómico ha reprochado que el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno "no contestó ninguna" pregunta "o no estudió".

"No nos enteramos si va a gobernar o no con los independentistas o si nos va a subir los impuestos 7.000 millones. No nos hemos enterado de casi nada", ha reiterado el presidente de la Xunta, que ha tildado a Sánchez de "candidato sin respuestas". Con todo, ha evitado decantarse por un ganador del debate.

"A mí lo que me importa es ganar las elecciones", ha concluido Núñez Feijóo, que apela a "hacer un cambio" frente a "un gobierno que no gobierna y un candidato permanente a la Moncloa que no ha sido presidente estos 16 meses" sino que se ha caracterizado por la "inestabilidad política en España".

SALUDOS

Durante su estancia en Pontevedra, Rajoy ha estado acompañado por el presidente provincial del PP de Pontevedra y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la cabeza de lista del PP al Congreso por Pontevedra y alcaldesa de Marín, María Ramallo, la candidata al Senado, Pilar Rojo, entre otros integrantes de las candidaturas populares.

Junto con María Ramallo, también han flanqueado a Mariano Rajoy el portavoz municipal del PP de Pontevedra, Rafael Domínguez, y la secretaria general del PP local, Pepa Pardo, así como el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, José Benito Suárez, y el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela.

Desde su llegada a la Plaza de España hasta su marcha en la Plaza de Galicia, pasando por zonas céntricas como Benito Corbal, Rajoy ha saludado a personas de todas las edades que se le han acercado o se han tomado fotos con él.

A lo largo del recorrido ha entrado en una zapatería y una tienda de bordados. La anécdota negativa ha sido el abucheo de una joven, que se ha dirigido a los integrantes de la comitiva del PP como "corruptos y ladrones", además de gritarle: "Devuelve lo que has robado".