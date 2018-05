Rajoy ve en moción de censura "pura contradicción" y una "tomadura de pelo"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado hoy que la moción de censura del PSOE contra él es en definitiva una "tomadura de pelo" de los socialistas, que incurren en "pura contradicción" cuando dicen que su iniciativa es "de Estado" y luego tienen los apoyos que tienen.

Rajoy ha finalizado su primera intervención en el debate señalando que éste es un "intento inútil" de justificar "bajo una falsedad" lo que no es más que "una exaltación del no es no" de Pedro Sánchez, que aprovecha "cualquier resquicio" y "cualquier atajo" para "asaltar el poder".

Es en suma, ha añadido, "oportunismo al servicio de una ambición personal".

Rajoy ha ironizado sobre el hecho de que los socialistas llamen a esto una "respuesta firme, serena, constitucional y de Estado", una definición que "suena bien" hasta que se conocen los apoyos con los que quiere contar el PSOE.

Y es entonces, ha señalado, cuando la moción se convierte en "una pura contradicción, un imposible lógico y una tomadura de pelo".