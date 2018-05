Rajoy dice que "no es una buena noticia" que Trump retire a EEUU del acuerdo nuclear con Irán

Trump adelantó este martes la retirada de su país de ese acuerdo nuclear firmado en 2015, en virtud del cual el régimen iraní renunciaba a su programa nuclear a cambio de levantar las sanciones económicas. En un discurso desde la Casa Blanca, dijo que era "un acuerdo horrible, que sólo beneficiaba a una parte y que nunca, jamás, debió firmarse".

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Rajoy ha señalado que el paso del presidente de Estados Unidos "no es una buena noticia" y ha garantizado que España va a continuar con sus socios europeos "defendiendo la vigencia de un acuerdo" que, a su juicio, "es un avance muy significativo" que apoyaron en su día "todos los países occidentales para defender la libertad, la democracia y, sobre todo la seguridad de la gente".

"Insisto, no es una buena noticia, me gustaría no haberla escuchado. Respeto las razones que se puedan aportar pero nosotros vamos a seguir adelante con el acuerdo", ha manifestado el jefe del Ejecutivo.