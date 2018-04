Rajoy promete luchar contra la despoblación con 100 millones en ayudas para empleo y más medidas de tarifa plana

"Vamos a luchar contra la despoblación, es un planteamiento de este partido y es un objetivo del Gobierno y además una obligación que tenemos como país", ha declarado Rajoy en una convención sectorial sobre medio rural y reto demográfico que el PP ha organizado en Zamora, en la que han participado también la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, y el presidente del partido en esta comunidad, Alfonso Fernández-Mañueco.

Rajoy ha señalado además que pondrán en marcha un plan de apoyo al empleo y al emprendimiento en las zonas rurales de escasa población para facilitar que los jóvenes tengan empleo y facilitar también la vida de las personas que "llevan mucho tiempo sin encontrar un trabajo".

En su discurso, el jefe del Ejecutivo ha señalado que los españoles deben tener igualdad de oportunidades vivan donde vivan, en el medio rural o en los núcleos urbanos, y ha criticado que formaciones como Ciudadanos no se ocupen de los ciudadanos que viven en los pueblos y que incluso en las pasadas elecciones abogaran por suprimir las diputaciones provinciales.

MENSAJE A CS: "HABLAN MUCHO, PERO NO HACEN NADA"

En medio de la inquietud que se ha instalado en el partido por el avance de Ciudadanos en las encuestas, Rajoy ha querido lanzar un mensaje de ánimo a los suyos, a poco más de un año de las elecciones autonómicas y municipales.

"Aquí seguimos, con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Los demás no tienen ningún defecto, pero a nosotros no nos ha tocado esa fortuna. Hablan mucho, pero hacen poco, dicho de otra forma, nada", ha enfatizado, en medio de la polémica por el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, un asunto al que no se ha referido expresamente en su discurso.

